Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunu koruyan Esenler Erokspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 63'e çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, Isparta 32'yi 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu da açıklandı.
TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta Isparta 32'ye 2-0 üstünlük kuran Amed Sportif Faaliyetler, puanını 59'a yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.
Ligin 29. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|27
|20
|3
|4
|63
|24
|39
|63
|2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR
|28
|18
|5
|5
|45
|29
|16
|59
|3.BUCASPOR 1928
|27
|15
|9
|3
|37
|15
|22
|54
|4.1461 TRABZON FK
|27
|15
|6
|6
|50
|27
|23
|51
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|28
|14
|9
|5
|40
|21
|19
|51
|6.ANKARASPOR
|28
|13
|9
|6
|37
|25
|12
|48
|7.DİYARBEKİRSPOR
|27
|11
|7
|9
|30
|25
|5
|40
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|27
|12
|3
|12
|33
|31
|2
|39
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|27
|11
|4
|12
|32
|28
|4
|37
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|28
|9
|9
|10
|27
|26
|1
|36
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|27
|8
|9
|10
|17
|26
|-9
|33
|12.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|28
|10
|6
|12
|33
|44
|-11
|33
|13.KIRKLARELİSPOR
|28
|8
|9
|11
|22
|33
|-11
|33
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|28
|7
|9
|12
|20
|29
|-9
|30
|15.ALTINORDU
|27
|6
|10
|11
|28
|28
|0
|28
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|27
|6
|7
|14
|27
|45
|-18
|22
|17.KIRŞEHİR FUTBOL
|28
|5
|6
|17
|26
|54
|-28
|21
|18.BURSASPOR
|27
|4
|7
|16
|18
|45
|-27
|16
|19.ADIYAMAN FK
|28
|3
|5
|20
|17
|47
|-30
|14
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|17
|8
|2
|52
|18
|34
|59
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|27
|17
|7
|3
|45
|22
|23
|58
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|27
|16
|7
|4
|42
|20
|22
|55
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|28
|15
|7
|6
|40
|24
|16
|52
|5.İSKENDERUNSPOR
|27
|15
|3
|9
|51
|36
|15
|48
|6.MENEMEN FK
|28
|14
|6
|8
|44
|34
|10
|48
|7.ISPARTA 32
|28
|15
|1
|12
|33
|33
|0
|46
|8.KARAMAN FK
|27
|10
|8
|9
|31
|31
|0
|38
|9.İNEGÖLSPOR
|27
|10
|7
|10
|38
|35
|3
|37
|10.SOMASPOR
|27
|10
|7
|10
|30
|32
|-2
|37
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|28
|9
|8
|11
|21
|22
|-1
|35
|12.FETHİYESPOR
|27
|8
|11
|8
|32
|34
|-2
|35
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|28
|10
|4
|14
|17
|26
|-9
|34
|14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|28
|7
|9
|12
|33
|48
|-15
|30
|15.SARIYER
|28
|7
|7
|14
|33
|41
|-8
|28
|16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|28
|6
|9
|13
|31
|36
|-5
|27
|17.BELEDİYE DERİNCESPOR
|27
|6
|7
|14
|24
|29
|-5
|25
|18.DENİZLİSPOR
|28
|6
|6
|16
|27
|42
|-15
|24
|19.UŞAKSPOR
|27
|1
|2
|24
|10
|71
|-61
|5