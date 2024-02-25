Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'in 27. haftası tamamlandı. Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, AcnTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 59'a çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Alagöz Holding Iğdır FK, Somaspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Ligde 27. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumu da verildi.
TFF 2. Lig'in 27. haftası tamamlandı.
Beyaz Grup'ta AcnTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 3-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, puanını 55 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.
Ligde 27. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|25
|19
|2
|4
|59
|21
|38
|59
|2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR
|26
|16
|5
|5
|40
|28
|12
|53
|3.BUCASPOR 1928
|26
|14
|9
|3
|35
|15
|20
|51
|4.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|26
|14
|8
|4
|38
|18
|20
|50
|5.1461 TRABZON FK
|25
|14
|6
|5
|47
|23
|24
|48
|6.ANKARASPOR
|26
|12
|9
|5
|35
|23
|12
|45
|7.DİYARBEKİRSPOR
|26
|11
|7
|8
|29
|22
|7
|40
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|25
|11
|3
|11
|31
|30
|1
|36
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|26
|8
|9
|9
|23
|23
|0
|33
|10.KIRKLARELİSPOR
|26
|8
|8
|10
|21
|30
|-9
|32
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|25
|9
|4
|12
|26
|28
|-2
|31
|12.HES İLAÇ AFYONSPOR
|25
|7
|9
|9
|16
|24
|-8
|30
|13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|26
|9
|6
|11
|30
|40
|-10
|30
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|26
|6
|9
|11
|19
|27
|-8
|27
|15.ALTINORDU
|25
|5
|9
|11
|26
|27
|-1
|24
|16.KIRŞEHİR FUTBOL
|26
|5
|6
|15
|25
|48
|-23
|21
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|25
|5
|7
|13
|24
|44
|-20
|19
|18.ADIYAMAN FK
|26
|3
|5
|18
|17
|42
|-25
|14
|19.BURSASPOR
|25
|3
|7
|15
|15
|43
|-28
|13
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|25
|16
|7
|2
|41
|15
|26
|55
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|15
|8
|2
|46
|17
|29
|53
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|25
|15
|7
|3
|42
|21
|21
|52
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|26
|14
|7
|5
|38
|21
|17
|49
|5.ISPARTA 32
|26
|15
|1
|10
|33
|28
|5
|46
|6.İSKENDERUNSPOR
|25
|14
|3
|8
|48
|34
|14
|45
|7.MENEMEN FK
|26
|12
|6
|8
|40
|34
|6
|42
|8.KARAMAN FK
|26
|10
|8
|8
|30
|27
|3
|38
|9.SOMASPOR
|26
|10
|7
|9
|30
|30
|0
|37
|10.İNEGÖLSPOR
|25
|10
|6
|9
|37
|32
|5
|36
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|26
|9
|8
|9
|20
|19
|1
|35
|12.FETHİYESPOR
|25
|7
|10
|8
|30
|33
|-3
|31
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|26
|8
|4
|14
|15
|26
|-11
|28
|14.SARIYER
|26
|7
|6
|13
|33
|40
|-7
|27
|15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|26
|6
|8
|12
|30
|47
|-17
|26
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|25
|5
|7
|13
|21
|28
|-7
|22
|17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|26
|4
|9
|13
|28
|36
|-8
|21
|18.DENİZLİSPOR
|26
|5
|6
|15
|23
|39
|-16
|21
|19.UŞAKSPOR
|25
|1
|2
|22
|10
|68
|-58
|5