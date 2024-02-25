Üye Girişi
Haberler

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:

TFF 2. Lig'in 27. haftası tamamlandı. Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, AcnTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 59'a çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Alagöz Holding Iğdır FK, Somaspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Ligde 27. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumu da verildi.

TFF 2. Lig'in 27. haftası tamamlandı.

Beyaz Grup'ta AcnTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 3-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, puanını 55 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

Ligde 27. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR25192459213859
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR26165540281253
3.BUCASPOR 192826149335152051
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU26148438182050
5.1461 TRABZON FK25146547232448
6.ANKARASPOR26129535231245
7.DİYARBEKİRSPOR2611782922740
8.ANKARA DEMİRSPOR25113113130136
9.KARACABEY BELEDİYESPOR268992323033
10.KIRKLARELİSPOR2688102130-932
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI2594122628-231
12.HES İLAÇ AFYONSPOR257991624-830
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR2696113040-1030
14.SERİK BELEDİYESPOR2669111927-827
15.ALTINORDU2559112627-124
16.KIRŞEHİR FUTBOL2656152548-2321
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2557132444-2019
18.ADIYAMAN FK2635181742-2514
19.BURSASPOR2537151543-2813
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK25167241152655
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER25158246172953
3.GMG KASTAMONUSPOR25157342212152
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR26147538211749
5.ISPARTA 3226151103328546
6.İSKENDERUNSPOR25143848341445
7.MENEMEN FK2612684034642
8.KARAMAN FK2610883027338
9.SOMASPOR2610793030037
10.İNEGÖLSPOR2510693732536
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR269892019135
12.FETHİYESPOR2571083033-331
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2684141526-1128
14.SARIYER2676133340-727
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2668123047-1726
16.BELEDİYE DERİNCESPOR2557132128-722
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR2649132836-821
18.DENİZLİSPOR2656152339-1621
19.UŞAKSPOR2512221068-585

Kaynak: AA / Spor

Esenler Sigorta Iğdır Spor Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir? DEM Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir? DEM Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım kimdir? DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir? DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir? DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir? DEM Parti Bolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bolu adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık kimdir? DEM Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis adayı Sümeyye kızılkaya ve Enver Barin kimdir? 25 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Cemreler düştü mü? 2024 ilk cemre düştü mü? Rıza Morova kimdir? Rıza Morova kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title