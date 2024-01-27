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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor liderliğini sürdürdü. Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor 52 puanla liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor 46 puanla liderliğini sürdürdü. Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silindiği puan durumunda, diğer takımların sıralamaları da yer aldı.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Ligde 22. haftanın sona ermesinin ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR21171349163352
2.VEFA GROUP VANSPOR FK21134433231043
3.1461 TRABZON FK20125339182141
4.ANKARASPOR21118229161341
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL21117331161540
6.BUCASPOR 192821108328131538
7.DİYARBEKİRSPOR219662016433
8.ANKARA DEMİRSPOR219392626030
9.HES İLAÇ AFYONSPOR217861616029
10.KARACABEY BELEDİYESPOR217681919027
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR219392733-627
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2173112225-324
13.KIRKLARELİSPOR 215791828-1022
14.SERİK BELEDİYESPOR2147101122-1119
15.ALTINORDU203892022-217
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ2144132039-1916
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2036112036-1612
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ2133151434-2012
19.BURSASPOR2135131438-2411
Not: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.GMG KASTAMONUSPOR21144338182046
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ21136232122045
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER21127233151843
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR21106531191236
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ2110653226636
6.ISPARTA 32 SPOR2112092726136
7.İSKENDERUNSPOR20112739271235
8.SOMASPOR2110562722535
9.İNEGÖLSPOR208573026429
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR217681817127
11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ216782125-425
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR216782938-925
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2173111221-924
14.FETHİYESPOR205872427-323
15.SARIYER2165102833-523
16.BELEDİYE DERİNCESPOR2147101422-819
17.DENİZLİSPOR2154122131-1019
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR2128111828-1014
19.UŞAKSPOR211218950-415

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor Esenler Spor Haberler

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