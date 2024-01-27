Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor liderliğini sürdürdü. Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor 52 puanla liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor 46 puanla liderliğini sürdürdü. Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silindiği puan durumunda, diğer takımların sıralamaları da yer aldı.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Ligde 22. haftanın sona ermesinin ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|21
|17
|1
|3
|49
|16
|33
|52
|2.VEFA GROUP VANSPOR FK
|21
|13
|4
|4
|33
|23
|10
|43
|3.1461 TRABZON FK
|20
|12
|5
|3
|39
|18
|21
|41
|4.ANKARASPOR
|21
|11
|8
|2
|29
|16
|13
|41
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|21
|11
|7
|3
|31
|16
|15
|40
|6.BUCASPOR 1928
|21
|10
|8
|3
|28
|13
|15
|38
|7.DİYARBEKİRSPOR
|21
|9
|6
|6
|20
|16
|4
|33
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|9
|3
|9
|26
|26
|0
|30
|9.HES İLAÇ AFYONSPOR
|21
|7
|8
|6
|16
|16
|0
|29
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|7
|6
|8
|19
|19
|0
|27
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|21
|9
|3
|9
|27
|33
|-6
|27
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|21
|7
|3
|11
|22
|25
|-3
|24
|13.KIRKLARELİSPOR
|21
|5
|7
|9
|18
|28
|-10
|22
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|21
|4
|7
|10
|11
|22
|-11
|19
|15.ALTINORDU
|20
|3
|8
|9
|20
|22
|-2
|17
|16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|21
|4
|4
|13
|20
|39
|-19
|16
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|20
|3
|6
|11
|20
|36
|-16
|12
|18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|3
|3
|15
|14
|34
|-20
|12
|19.BURSASPOR
|21
|3
|5
|13
|14
|38
|-24
|11
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|21
|14
|4
|3
|38
|18
|20
|46
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|21
|13
|6
|2
|32
|12
|20
|45
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|12
|7
|2
|33
|15
|18
|43
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|21
|10
|6
|5
|31
|19
|12
|36
|5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|10
|6
|5
|32
|26
|6
|36
|6.ISPARTA 32 SPOR
|21
|12
|0
|9
|27
|26
|1
|36
|7.İSKENDERUNSPOR
|20
|11
|2
|7
|39
|27
|12
|35
|8.SOMASPOR
|21
|10
|5
|6
|27
|22
|5
|35
|9.İNEGÖLSPOR
|20
|8
|5
|7
|30
|26
|4
|29
|10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|21
|7
|6
|8
|18
|17
|1
|27
|11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|6
|7
|8
|21
|25
|-4
|25
|12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|21
|6
|7
|8
|29
|38
|-9
|25
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|21
|7
|3
|11
|12
|21
|-9
|24
|14.FETHİYESPOR
|20
|5
|8
|7
|24
|27
|-3
|23
|15.SARIYER
|21
|6
|5
|10
|28
|33
|-5
|23
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|21
|4
|7
|10
|14
|22
|-8
|19
|17.DENİZLİSPOR
|21
|5
|4
|12
|21
|31
|-10
|19
|18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|21
|2
|8
|11
|18
|28
|-10
|14
|19.UŞAKSPOR
|21
|1
|2
|18
|9
|50
|-41
|5