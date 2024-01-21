Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile 8 puanlık farkı korudu. Kırmızı Grup'ta ise haftayı yenilgiyle kapatan GMG Kastamonuspor da liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Ligde 21. haftanın sonlanmasın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile 8 puanlık farkı korudu.
Kırmızı Grup'ta ise haftayı yenilgiyle kapatan GMG Kastamonuspor da liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|20
|16
|1
|3
|43
|14
|29
|49
|2.1461 TRABZON FK
|20
|12
|5
|3
|39
|18
|21
|41
|3.VEFA GROUP VAN SPOR FK
|20
|12
|4
|4
|30
|22
|8
|40
|4.BUCASPOR 1928
|20
|10
|8
|2
|28
|12
|16
|38
|5.ANKARASPOR
|20
|10
|8
|2
|27
|16
|11
|38
|6.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|20
|10
|7
|3
|30
|16
|14
|37
|7.DİYARBEKİR SPOR
|20
|8
|6
|6
|18
|15
|3
|30
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|9
|3
|8
|26
|25
|1
|30
|9.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|20
|7
|7
|6
|15
|15
|0
|28
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|20
|8
|3
|9
|26
|33
|-7
|27
|11.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|20
|6
|6
|8
|18
|19
|-1
|24
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|20
|6
|3
|11
|20
|25
|-5
|21
|13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|20
|5
|6
|9
|17
|27
|-10
|21
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|20
|4
|7
|9
|10
|19
|-9
|19
|15.ALTINORDU
|19
|3
|8
|8
|20
|20
|0
|17
|16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|20
|4
|4
|12
|19
|37
|-18
|16
|17.BURSASPOR
|20
|3
|5
|12
|14
|36
|-22
|14
|18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|19
|3
|6
|10
|18
|30
|-12
|12
|19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|20
|3
|3
|14
|14
|33
|-19
|12
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|20
|13
|4
|3
|36
|18
|18
|43
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|20
|12
|6
|2
|29
|12
|17
|42
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|11
|7
|2
|30
|15
|15
|40
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|20
|10
|6
|4
|31
|16
|15
|36
|5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|20
|10
|5
|5
|31
|25
|6
|35
|6.ISPARTA 32 SPOR
|20
|11
|0
|9
|25
|25
|0
|33
|7.İSKENDERUNSPOR
|19
|10
|2
|7
|35
|26
|9
|32
|8.SOMASPOR
|20
|9
|5
|6
|25
|21
|4
|32
|9.İNEGÖLSPOR
|20
|8
|5
|7
|30
|26
|4
|29
|10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|20
|7
|5
|8
|18
|17
|1
|26
|11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|20
|6
|7
|7
|21
|23
|-2
|25
|12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|20
|6
|7
|7
|29
|35
|-6
|25
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|20
|7
|3
|10
|11
|19
|-8
|24
|14.FETHİYESPOR
|19
|5
|8
|6
|24
|25
|-1
|23
|15.SARIYER
|20
|5
|5
|10
|26
|33
|-7
|20
|16.DENİZLİSPOR
|20
|5
|4
|11
|20
|29
|-9
|19
|17.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|20
|4
|6
|10
|14
|22
|-8
|18
|18.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|20
|2
|7
|11
|17
|27
|-10
|13
|19.UŞAK SPOR
|20
|1
|2
|17
|8
|46
|-38
|5