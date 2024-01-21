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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile 8 puanlık farkı korudu. Kırmızı Grup'ta ise haftayı yenilgiyle kapatan GMG Kastamonuspor da liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Ligde 21. haftanın sonlanmasın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile 8 puanlık farkı korudu.

Kırmızı Grup'ta ise haftayı yenilgiyle kapatan GMG Kastamonuspor da liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR20161343142949
2.1461 TRABZON FK20125339182141
3.VEFA GROUP VAN SPOR FK2012443022840
4.BUCASPOR 192820108228121638
5.ANKARASPOR20108227161138
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL20107330161437
7.DİYARBEKİR SPOR208661815330
8.ANKARA DEMİRSPOR209382625130
9.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ207761515028
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR208392633-727
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR206681819-124
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2063112025-521
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL205691727-1021
14.SERİK BELEDİYESPOR204791019-919
15.ALTINORDU193882020017
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ2044121937-1816
17.BURSASPOR2035121436-2214
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR1936101830-1212
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ2033141433-1912
Not: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.GMG KASTAMONUSPOR20134336181843
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ20126229121742
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER20117230151540
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR20106431161536
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ2010553125635
6.ISPARTA 32 SPOR2011092525033
7.İSKENDERUNSPOR1910273526932
8.SOMASPOR209562521432
9.İNEGÖLSPOR208573026429
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR207581817126
11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ206772123-225
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR206772935-625
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2073101119-824
14.FETHİYESPOR195862425-123
15.SARIYER2055102633-720
16.DENİZLİSPOR2054112029-919
17.BELEDİYE DERİNCE SPOR2046101422-818
18.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR2027111727-1013
19.UŞAK SPOR201217846-385

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor Esenler Spor Haberler

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