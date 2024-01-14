Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları sonucunda Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Puan durumlarına göre liderlerin farkları azaldı ve rekabet kızıştı.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Ligde 20. haftanın sonlanmasın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile puan farkını 8'ye çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
Kırmızı Grup'ta ise 7 puan farkla lider giren GMG Kastamonuspor, haftayı puansız kapattı. İkinci Alagöz Holding Iğdır FK'nin kazanmasıyla fark 4 puana düştü. Kastamonu temsilcisi, 20. haftanın ardından da liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|19
|15
|1
|3
|41
|13
|28
|46
|2.1461 TRABZON
|19
|11
|5
|3
|35
|16
|19
|38
|3.BUCASPOR 1928
|19
|10
|7
|2
|26
|10
|16
|37
|4.ANKARASPOR
|19
|10
|7
|2
|27
|16
|11
|37
|5.VEFA GROUP VANSPOR
|19
|11
|4
|4
|27
|21
|6
|37
|6.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|19
|10
|6
|3
|28
|14
|14
|36
|7.DİYARBEKİRSPOR
|19
|8
|5
|6
|18
|15
|3
|29
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|19
|9
|2
|8
|26
|25
|1
|29
|9.HES İLAÇ AFYONSPOR
|19
|7
|6
|6
|14
|14
|0
|27
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|19
|8
|3
|8
|26
|31
|-5
|27
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|19
|5
|6
|8
|16
|18
|-2
|21
|12.KIRKLARELİSPOR
|19
|5
|6
|8
|16
|25
|-9
|21
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|19
|5
|3
|11
|18
|25
|-7
|18
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|19
|4
|6
|9
|10
|19
|-9
|18
|15.ALTINORDU
|19
|3
|8
|8
|20
|20
|0
|17
|16.KIRŞEHİR FUTBOL
|19
|4
|3
|12
|18
|36
|-18
|15
|17.BURSASPOR
|19
|3
|5
|11
|13
|34
|-21
|14
|18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|18
|3
|6
|9
|16
|26
|-10
|12
|19.ADIYAMAN FK
|19
|3
|3
|13
|13
|30
|-17
|12
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|19
|13
|4
|2
|35
|16
|19
|43
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|19
|11
|6
|2
|28
|12
|16
|39
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|10
|7
|2
|27
|14
|13
|37
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|19
|9
|6
|4
|29
|15
|14
|33
|5.ISPARTA 32
|19
|11
|0
|8
|24
|23
|1
|33
|6.İSKENDERUNSPOR
|19
|10
|2
|7
|35
|26
|9
|32
|7.MENEMEN FK
|19
|9
|5
|5
|29
|24
|5
|32
|8.SOMASPOR
|19
|8
|5
|6
|24
|21
|3
|29
|9.İNEGÖLSPOR
|19
|8
|4
|7
|30
|26
|4
|28
|10.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|19
|6
|6
|7
|29
|35
|-6
|24
|11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|19
|7
|3
|9
|11
|18
|-7
|24
|12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|19
|6
|5
|8
|15
|17
|-2
|23
|13.FETHİYESPOR
|18
|5
|7
|6
|24
|25
|-1
|22
|14.KARAMAN FK
|19
|5
|7
|7
|20
|23
|-3
|22
|15.SARIYER
|19
|5
|5
|9
|25
|30
|-5
|20
|16.DENİZLİSPOR
|19
|5
|4
|10
|20
|28
|-8
|19
|17.BELEDİYE DERİNCESPOR
|19
|4
|5
|10
|14
|22
|-8
|17
|18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|19
|2
|7
|10
|17
|26
|-9
|13
|19.UŞAKSPOR
|19
|1
|2
|16
|8
|43
|-35
|5