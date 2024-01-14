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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları sonucunda Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Puan durumlarına göre liderlerin farkları azaldı ve rekabet kızıştı.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Ligde 20. haftanın sonlanmasın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile puan farkını 8'ye çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Kırmızı Grup'ta ise 7 puan farkla lider giren GMG Kastamonuspor, haftayı puansız kapattı. İkinci Alagöz Holding Iğdır FK'nin kazanmasıyla fark 4 puana düştü. Kastamonu temsilcisi, 20. haftanın ardından da liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.P
1.ESENLER EROKSPOR19151341132846
2.1461 TRABZON19115335161938
3.BUCASPOR 192819107226101637
4.ANKARASPOR19107227161137
5.VEFA GROUP VANSPOR1911442721637
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU19106328141436
7.DİYARBEKİRSPOR198561815329
8.ANKARA DEMİRSPOR199282625129
9.HES İLAÇ AFYONSPOR197661414027
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR198382631-527
11.KARACABEY BELEDİYESPOR195681618-221
12.KIRKLARELİSPOR195681625-921
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI1953111825-718
14.SERİK BELEDİYESPOR194691019-918
15.ALTINORDU193882020017
16.KIRŞEHİR FUTBOL1943121836-1815
17.BURSASPOR1935111334-2114
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR183691626-1012
19.ADIYAMAN FK1933131330-1712
Not: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GMG KASTAMONUSPOR19134235161943
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK19116228121639
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER19107227141337
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1996429151433
5.ISPARTA 321911082423133
6.İSKENDERUNSPOR1910273526932
7.MENEMEN FK199552924532
8.SOMASPOR198562421329
9.İNEGÖLSPOR198473026428
10.DÜZCE CAM DÜZCESPOR196672935-624
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR197391118-724
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR196581517-223
13.FETHİYESPOR185762425-122
14.KARAMAN FK195772023-322
15.SARIYER195592530-520
16.DENİZLİSPOR1954102028-819
17.BELEDİYE DERİNCESPOR1945101422-817
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR1927101726-913
19.UŞAKSPOR191216843-355

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor 1461 Trabzon Iğdır Spor Haberler

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