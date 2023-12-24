Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor'u 3-0 yenen Esenler Erokspor ile kırmızı grupta Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 ile geçen GMG Kastamonuspor, ligin ilk yarısını lider kapattı.
Ligin 19. haftasında yapılan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|18
|14
|1
|3
|37
|11
|26
|43
|2.1461 TRABZON FK
|18
|11
|5
|2
|35
|13
|22
|38
|3.BUCASPOR 1928
|17
|9
|7
|1
|23
|9
|14
|34
|4.ANKARASPOR
|18
|9
|7
|2
|24
|14
|10
|34
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|18
|9
|6
|3
|26
|14
|12
|33
|6.VAN SPOR FK
|17
|9
|4
|4
|23
|21
|2
|31
|7.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|18
|7
|6
|5
|13
|12
|1
|27
|8.DİYARBEKİRSPOR
|18
|7
|5
|6
|16
|15
|1
|26
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|18
|8
|2
|8
|23
|24
|-1
|26
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|18
|8
|2
|8
|25
|30
|-5
|26
|11.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|18
|5
|6
|7
|15
|15
|0
|21
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|18
|5
|3
|10
|16
|22
|-6
|18
|13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|18
|4
|6
|8
|13
|25
|-12
|18
|14.ALTINORDU
|18
|3
|7
|8
|19
|19
|0
|16
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|18
|3
|6
|9
|8
|18
|-10
|15
|16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|18
|4
|3
|11
|16
|32
|-16
|15
|17.BURSASPOR
|17
|3
|5
|9
|13
|29
|-16
|14
|18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|17
|3
|6
|8
|16
|23
|-7
|12
|19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|18
|3
|3
|12
|13
|28
|-15
|12
NOT: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|18
|13
|4
|1
|35
|15
|20
|43
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|18
|10
|6
|2
|26
|11
|15
|36
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|18
|10
|6
|2
|26
|13
|13
|36
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|18
|9
|6
|3
|29
|13
|16
|33
|5.İSKENDERUNSPOR
|18
|10
|2
|6
|34
|24
|10
|32
|6.MENEMEN FK
|18
|9
|4
|5
|28
|23
|5
|31
|7.ISPARTA 32 SPOR
|18
|10
|0
|8
|23
|23
|0
|30
|8.SOMASPOR
|18
|8
|5
|5
|24
|20
|4
|29
|9.İNEGÖLSPOR
|18
|7
|4
|7
|28
|26
|2
|25
|10.FETHİYESPOR
|18
|5
|7
|6
|24
|25
|-1
|22
|11.KARAMAN FK
|18
|5
|6
|7
|19
|22
|-3
|21
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|18
|6
|3
|9
|10
|18
|-8
|21
|13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|18
|5
|6
|7
|23
|35
|-12
|21
|14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|18
|5
|5
|8
|13
|16
|-3
|20
|15.SARIYER
|18
|5
|5
|8
|25
|29
|-4
|20
|16.DENİZLİSPOR
|18
|5
|3
|10
|19
|27
|-8
|18
|17.BELEDİYE DERİNCESPOR
|18
|3
|5
|10
|13
|22
|-9
|14
|18.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|18
|2
|7
|9
|16
|24
|-8
|13
|19.UŞAKSPOR
|18
|1
|2
|15
|8
|37
|-29
|5