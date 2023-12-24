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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor'u 3-0 yenen Esenler Erokspor ile kırmızı grupta Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 ile geçen GMG Kastamonuspor, ligin ilk yarısını lider kapattı.

Ligin 19. haftasında yapılan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR18141337112643
2.1461 TRABZON FK18115235132238
3.BUCASPOR 1928179712391434
4.ANKARASPOR1897224141034
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL1896326141233
6.VAN SPOR FK179442321231
7.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ187651312127
8.DİYARBEKİRSPOR187561615126
9.ANKARA DEMİRSPOR188282324-126
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR188282530-526
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR185671515021
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ1853101622-618
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL184681325-1218
14.ALTINORDU183781919016
15.SERİK BELEDİYESPOR18369818-1015
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ1843111632-1615
17.BURSASPOR173591329-1614
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR173681623-712
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ1833121328-1512

NOT: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.GMG KASTAMONUSPOR18134135152043
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK18106226111536
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER18106226131336
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1896329131633
5.İSKENDERUNSPOR18102634241032
6.MENEMEN FK189452823531
7.ISPARTA 32 SPOR1810082323030
8.SOMASPOR188552420429
9.İNEGÖLSPOR187472826225
10.FETHİYESPOR185762425-122
11.KARAMAN FK185671922-321
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR186391018-821
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR185672335-1221
14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR185581316-320
15.SARIYER185582529-420
16.DENİZLİSPOR1853101927-818
17.BELEDİYE DERİNCESPOR1835101322-914
18.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR182791624-813
19.UŞAKSPOR181215837-295

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor Esenler Marmara Spor Haberler

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