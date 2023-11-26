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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise İnegölspor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 32 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligin 15. haftasında oynanan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR1412023082236
2.1461 TRABZON FK149322681830
3.VEFA GROUP VANSPOR FK149321915430
4.ANKARASPOR157621911827
5.BUCASPOR 1928137511971226
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR158252220226
7.YENİ MERSİN İDMANYURDU146531913623
8.ANKARA DEMİRSPOR147161817122
9.DİYARBEKİRSPOR145451213-119
10.HES İLAÇ AFYONSPOR14545911-219
11.KARACABEY BELEDİYESPOR144461010016
12.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR154471222-1016
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR144191319-613
14.BURSASPOR143471224-1213
15.SERİK BELEDİYESPOR14338613-712
16.KIRŞEHİR FUTBOL153391226-1412
17.ALTINORDU142571517-211
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR132471219-710
19.ADIYAMAN FK142391022-129

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER149502171432
2.GMG KASTAMONUSPOR1494124111331
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK148511881029
4.ISPARTA 32149051813527
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1575324121226
6.İSKENDERUNSPOR147252419523
7.SOMASPOR145541516-120
8.FETHİYESPOR144732118319
9.MENEMEN FK145451819-119
10.İNEGÖLSPOR145362121018
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR15537915-618
12.SARIYER144552021-117
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR154561828-1017
14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR154471215-316
15.KARAMAN FK143651414015
16.BELEDİYE DERİNCESPOR143561013-314
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR142571216-411
18.DENİZLİSPOR143291322-911
19.UŞAKSPOR141112428-244

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor İnegölspor Esenler Spor Haberler

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