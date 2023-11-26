Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise İnegölspor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 32 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligin 15. haftasında oynanan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P 1.ESENLER EROKSPOR 14 12 0 2 30 8 22 36 2.1461 TRABZON FK 14 9 3 2 26 8 18 30 3.VEFA GROUP VANSPOR FK 14 9 3 2 19 15 4 30 4.ANKARASPOR 15 7 6 2 19 11 8 27 5.BUCASPOR 1928 13 7 5 1 19 7 12 26 6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 8 2 5 22 20 2 26 7.YENİ MERSİN İDMANYURDU 14 6 5 3 19 13 6 23 8.ANKARA DEMİRSPOR 14 7 1 6 18 17 1 22 9.DİYARBEKİRSPOR 14 5 4 5 12 13 -1 19 10.HES İLAÇ AFYONSPOR 14 5 4 5 9 11 -2 19 11.KARACABEY BELEDİYESPOR 14 4 4 6 10 10 0 16 12.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR 15 4 4 7 12 22 -10 16 13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 14 4 1 9 13 19 -6 13 14.BURSASPOR 14 3 4 7 12 24 -12 13 15.SERİK BELEDİYESPOR 14 3 3 8 6 13 -7 12 16.KIRŞEHİR FUTBOL 15 3 3 9 12 26 -14 12 17.ALTINORDU 14 2 5 7 15 17 -2 11 18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 13 2 4 7 12 19 -7 10 19.ADIYAMAN FK 14 2 3 9 10 22 -12 9

Kırmızı Grup: