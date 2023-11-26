Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise İnegölspor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 32 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligin 15. haftasında oynanan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|14
|12
|0
|2
|30
|8
|22
|36
|2.1461 TRABZON FK
|14
|9
|3
|2
|26
|8
|18
|30
|3.VEFA GROUP VANSPOR FK
|14
|9
|3
|2
|19
|15
|4
|30
|4.ANKARASPOR
|15
|7
|6
|2
|19
|11
|8
|27
|5.BUCASPOR 1928
|13
|7
|5
|1
|19
|7
|12
|26
|6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|15
|8
|2
|5
|22
|20
|2
|26
|7.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|14
|6
|5
|3
|19
|13
|6
|23
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|14
|7
|1
|6
|18
|17
|1
|22
|9.DİYARBEKİRSPOR
|14
|5
|4
|5
|12
|13
|-1
|19
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|14
|5
|4
|5
|9
|11
|-2
|19
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|14
|4
|4
|6
|10
|10
|0
|16
|12.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR
|15
|4
|4
|7
|12
|22
|-10
|16
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR
|14
|4
|1
|9
|13
|19
|-6
|13
|14.BURSASPOR
|14
|3
|4
|7
|12
|24
|-12
|13
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|14
|3
|3
|8
|6
|13
|-7
|12
|16.KIRŞEHİR FUTBOL
|15
|3
|3
|9
|12
|26
|-14
|12
|17.ALTINORDU
|14
|2
|5
|7
|15
|17
|-2
|11
|18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|13
|2
|4
|7
|12
|19
|-7
|10
|19.ADIYAMAN FK
|14
|2
|3
|9
|10
|22
|-12
|9
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|9
|5
|0
|21
|7
|14
|32
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|14
|9
|4
|1
|24
|11
|13
|31
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|14
|8
|5
|1
|18
|8
|10
|29
|4.ISPARTA 32
|14
|9
|0
|5
|18
|13
|5
|27
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|15
|7
|5
|3
|24
|12
|12
|26
|6.İSKENDERUNSPOR
|14
|7
|2
|5
|24
|19
|5
|23
|7.SOMASPOR
|14
|5
|5
|4
|15
|16
|-1
|20
|8.FETHİYESPOR
|14
|4
|7
|3
|21
|18
|3
|19
|9.MENEMEN FK
|14
|5
|4
|5
|18
|19
|-1
|19
|10.İNEGÖLSPOR
|14
|5
|3
|6
|21
|21
|0
|18
|11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|15
|5
|3
|7
|9
|15
|-6
|18
|12.SARIYER
|14
|4
|5
|5
|20
|21
|-1
|17
|13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|15
|4
|5
|6
|18
|28
|-10
|17
|14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|15
|4
|4
|7
|12
|15
|-3
|16
|15.KARAMAN FK
|14
|3
|6
|5
|14
|14
|0
|15
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|14
|3
|5
|6
|10
|13
|-3
|14
|17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|14
|2
|5
|7
|12
|16
|-4
|11
|18.DENİZLİSPOR
|14
|3
|2
|9
|13
|22
|-9
|11
|19.UŞAKSPOR
|14
|1
|1
|12
|4
|28
|-24
|4
Kaynak: AA / Spor