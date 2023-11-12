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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de geride kalan 13. hafta maçlarının ardından 2 grupta da liderler değişmedi.

TFF 2. Lig'de geride kalan 13. hafta maçlarının ardından 2 grupta da liderler değişmedi.

Ligde 13. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini korudu.

Geride kalan haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR1210022571830
2.VEFA GROUP VANSPOR FK129121511428
3.ANKARASPOR13742168825
4.1461 TRABZON FK127322071324
5.BUCASPOR 1928126511771023
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU126421811722
7.ANKARA DEMİRSPOR127141711622
8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR137151817122
9.DİYARBEKİRSPOR12444911-216
10.KARACABEY BELEDİYESPOR13346910-113
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI124171115-413
12.HES İLAÇ AFYONSPOR12345610-413
13.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR13346918-913
14.BURSASPOR12336918-912
15.ALTINORDU122551514111
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR12237916-79
17.SERİK BELEDİYESPOR13238513-89
18.ADIYAMAN FK12237717-109
19.KIRŞEHİR FUTBOL132381024-149

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER129302061430
2.ISPARTA 32 SPOR12903189927
3.GMG KASTAMONUSPOR127411881025
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK12741146825
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1365221101123
6.SOMASPOR125521411320
7.İSKENDERUNSPOR126151916319
8.FETHİYESPOR124531916317
9.İNEGÖLSPOR125252019117
10.MENEMEN FK124441416-216
11.SARIYER133551821-314
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR13427714-714
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR133551423-914
14.KARAMAN FK122551113-211
15.BELEDİYE DERİNCESPOR12255710-311
16.DENİZLİSPOR123271218-611
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR132471115-410
18.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR13247915-610
19.UŞAKSPOR121110222-204

Kaynak: AA / Spor

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