Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de geride kalan 13. hafta maçlarının ardından 2 grupta da liderler değişmedi.
TFF 2. Lig'de geride kalan 13. hafta maçlarının ardından 2 grupta da liderler değişmedi.
Ligde 13. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini korudu.
Geride kalan haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|12
|10
|0
|2
|25
|7
|18
|30
|2.VEFA GROUP VANSPOR FK
|12
|9
|1
|2
|15
|11
|4
|28
|3.ANKARASPOR
|13
|7
|4
|2
|16
|8
|8
|25
|4.1461 TRABZON FK
|12
|7
|3
|2
|20
|7
|13
|24
|5.BUCASPOR 1928
|12
|6
|5
|1
|17
|7
|10
|23
|6.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|12
|6
|4
|2
|18
|11
|7
|22
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|7
|1
|4
|17
|11
|6
|22
|8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|13
|7
|1
|5
|18
|17
|1
|22
|9.DİYARBEKİRSPOR
|12
|4
|4
|4
|9
|11
|-2
|16
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|13
|3
|4
|6
|9
|10
|-1
|13
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|12
|4
|1
|7
|11
|15
|-4
|13
|12.HES İLAÇ AFYONSPOR
|12
|3
|4
|5
|6
|10
|-4
|13
|13.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR
|13
|3
|4
|6
|9
|18
|-9
|13
|14.BURSASPOR
|12
|3
|3
|6
|9
|18
|-9
|12
|15.ALTINORDU
|12
|2
|5
|5
|15
|14
|1
|11
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|12
|2
|3
|7
|9
|16
|-7
|9
|17.SERİK BELEDİYESPOR
|13
|2
|3
|8
|5
|13
|-8
|9
|18.ADIYAMAN FK
|12
|2
|3
|7
|7
|17
|-10
|9
|19.KIRŞEHİR FUTBOL
|13
|2
|3
|8
|10
|24
|-14
|9
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|9
|3
|0
|20
|6
|14
|30
|2.ISPARTA 32 SPOR
|12
|9
|0
|3
|18
|9
|9
|27
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|10
|25
|4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|12
|7
|4
|1
|14
|6
|8
|25
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|13
|6
|5
|2
|21
|10
|11
|23
|6.SOMASPOR
|12
|5
|5
|2
|14
|11
|3
|20
|7.İSKENDERUNSPOR
|12
|6
|1
|5
|19
|16
|3
|19
|8.FETHİYESPOR
|12
|4
|5
|3
|19
|16
|3
|17
|9.İNEGÖLSPOR
|12
|5
|2
|5
|20
|19
|1
|17
|10.MENEMEN FK
|12
|4
|4
|4
|14
|16
|-2
|16
|11.SARIYER
|13
|3
|5
|5
|18
|21
|-3
|14
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|13
|4
|2
|7
|7
|14
|-7
|14
|13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|13
|3
|5
|5
|14
|23
|-9
|14
|14.KARAMAN FK
|12
|2
|5
|5
|11
|13
|-2
|11
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|12
|2
|5
|5
|7
|10
|-3
|11
|16.DENİZLİSPOR
|12
|3
|2
|7
|12
|18
|-6
|11
|17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|13
|2
|4
|7
|11
|15
|-4
|10
|18.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|13
|2
|4
|7
|9
|15
|-6
|10
|19.UŞAKSPOR
|12
|1
|1
|10
|2
|22
|-20
|4
Kaynak: AA / Spor