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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.

TFF 2. Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup eden Vefa Group Vanspor, puanını 21'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, haftaya bay geçmesine rağmen 19 puanla ilk sıradaki yerini korudu.

2. Lig'in 8. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.VEFA GROUP VANSPOR8701116521
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR8611157819
3.ESENLER EROKSPOR76011321118
4.ANKARASPOR8521103717
5.1461 TRABZON FK75111311216
6.BUCASPOR 1928843194515
7.YENİ MERSİN İDMANYURDU8341108213
8.ANKARA DEMİRSPOR740399012
9.DİYARBEKİRSPOR833266012
10.KARACABEY BELEDİYESPOR832374311
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI721458-37
12.BURSASPOR713358-36
13.HES İLAÇ AFYONSPOR713348-46
14.SERİK BELEDİYESPOR813427-56
15.ADIYAMAN FK8125411-75
16.ALTINORDU704369-34
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR703427-53
18.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR8035313-103
19.KIRŞEHİR FK8026417-132

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER76101431119
2.ISPARTA 328602137618
3.GMG KASTAMONUSPOR752092717
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR8332138512
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK733163312
6.SOMASPOR8332109112
7.SARIYER83321212012
8.DENİZLİSPOR83231111011
9.MENEMEN FK8323911-211
10.İSKENDERUNSPOR731364210
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR824264210
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR8314816-810
13.FETHİYESPOR71428807
14.KARAMAN FK81438807
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR8215511-67
16.BELEDİYE DERİNCESPOR713335-26
17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR8125710-35
18.İNEGÖLSPOR7124812-45
19.UŞAKSPOR7115214-124

Kaynak: AA / Spor

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