Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 6. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 6. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini sürdürdü.

Ligde 6. hafta yapılan maçlarla sona erdi. Karşılaşmaların ardından iki grupta da liderler değişmedi.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P 1. VANSPOR FK 6 6 0 0 10 2 8 18 2. ESENLER EROKSPOR 5 5 0 0 10 1 9 15 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 6 5 0 1 11 6 5 15 4. ANKARASPOR 6 4 1 1 9 3 6 13 5. YENİ MERSİN İDMANYURDU 6 3 3 0 9 4 5 12 6. DİYARBEKİRSPOR 6 3 2 1 6 3 3 11 7. 1461 TRABZON FK 5 3 1 1 6 1 5 10 8. BUCASPOR 1928 6 2 3 1 6 4 2 9 9. ANKARA DEMİRSPOR 5 3 0 2 7 8 -1 9 10. KARACABEY BELEDİYESPOR 6 2 1 3 6 4 2 7 11. BURSASPOR 6 1 3 2 5 6 -1 6 12. HES İLAÇ AFYONSPOR 6 1 2 3 4 8 -4 5 13. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 5 1 1 3 4 6 -2 4 14. SERİK BELEDİYESPOR 6 1 1 4 1 6 -5 4 15. ADIYAMAN FK 6 1 1 4 3 9 -6 4 16. ALTINORDU 5 0 2 3 5 8 -3 2 17. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 5 0 2 3 1 5 -4 2 18. KIRŞEHİR FK 6 0 2 4 4 13 -9 2 19. WEECOINS KIRKLARELİSPOR 6 0 1 5 3 13 -10 1

Kırmızı Grup