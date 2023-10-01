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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de tamamlanan 6. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 6. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini sürdürdü.

Ligde 6. hafta yapılan maçlarla sona erdi. Karşılaşmaların ardından iki grupta da liderler değişmedi.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.P
1. VANSPOR FK6600102818
2. ESENLER EROKSPOR5500101915
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR6501116515
4. ANKARASPOR641193613
5. YENİ MERSİN İDMANYURDU633094512
6. DİYARBEKİRSPOR632163311
7. 1461 TRABZON FK531161510
8. BUCASPOR 192862316429
9. ANKARA DEMİRSPOR530278-19
10. KARACABEY BELEDİYESPOR62136427
11. BURSASPOR613256-16
12. HES İLAÇ AFYONSPOR612348-45
13. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ511346-24
14. SERİK BELEDİYESPOR611416-54
15. ADIYAMAN FK611439-64
16. ALTINORDU502358-32
17. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR502315-42
18. KIRŞEHİR FK6024413-92
19. WEECOINS KIRKLARELİSPOR6015313-101

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.P
1. AMED SPORTİF FAALİYETLER65101221016
2. GMG KASTAMONUSPOR541071613
3. SOMASPOR6330106412
4. ISPARTA 32640296312
5. MENEMEN FK631265110
6. SARIYER631288010
7. DÜZCE CAM DÜZCESPOR631289-110
8. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK62314319
9. DENİZLİSPOR62228808
10. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR622256-18
11. İSKENDERUNSPOR52124227
12. MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR613234-16
13. BELEDİYE DERİNCE SPOR512223-15
14. KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR611479-24
15. ETİMESGUT BELEDİYESPOR611448-44
16. UŞAKSPOR511328-64
17. FETHİYESPOR503235-23
18. KARAMAN FK603348-43
19. İNEGÖLSPOR502338-52

Kaynak: AA / Spor

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