Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 6. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 6. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini sürdürdü.
Ligde 6. hafta yapılan maçlarla sona erdi. Karşılaşmaların ardından iki grupta da liderler değişmedi.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|1. VANSPOR FK
|6
|6
|0
|0
|10
|2
|8
|18
|2. ESENLER EROKSPOR
|5
|5
|0
|0
|10
|1
|9
|15
|3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|6
|5
|0
|1
|11
|6
|5
|15
|4. ANKARASPOR
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|6
|13
|5. YENİ MERSİN İDMANYURDU
|6
|3
|3
|0
|9
|4
|5
|12
|6. DİYARBEKİRSPOR
|6
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|11
|7. 1461 TRABZON FK
|5
|3
|1
|1
|6
|1
|5
|10
|8. BUCASPOR 1928
|6
|2
|3
|1
|6
|4
|2
|9
|9. ANKARA DEMİRSPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|8
|-1
|9
|10. KARACABEY BELEDİYESPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|4
|2
|7
|11. BURSASPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|6
|-1
|6
|12. HES İLAÇ AFYONSPOR
|6
|1
|2
|3
|4
|8
|-4
|5
|13. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|5
|1
|1
|3
|4
|6
|-2
|4
|14. SERİK BELEDİYESPOR
|6
|1
|1
|4
|1
|6
|-5
|4
|15. ADIYAMAN FK
|6
|1
|1
|4
|3
|9
|-6
|4
|16. ALTINORDU
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
|17. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|5
|0
|2
|3
|1
|5
|-4
|2
|18. KIRŞEHİR FK
|6
|0
|2
|4
|4
|13
|-9
|2
|19. WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|6
|0
|1
|5
|3
|13
|-10
|1
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|1. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|5
|1
|0
|12
|2
|10
|16
|2. GMG KASTAMONUSPOR
|5
|4
|1
|0
|7
|1
|6
|13
|3. SOMASPOR
|6
|3
|3
|0
|10
|6
|4
|12
|4. ISPARTA 32
|6
|4
|0
|2
|9
|6
|3
|12
|5. MENEMEN FK
|6
|3
|1
|2
|6
|5
|1
|10
|6. SARIYER
|6
|3
|1
|2
|8
|8
|0
|10
|7. DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|9
|-1
|10
|8. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|6
|2
|3
|1
|4
|3
|1
|9
|9. DENİZLİSPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|0
|8
|10. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|6
|2
|2
|2
|5
|6
|-1
|8
|11. İSKENDERUNSPOR
|5
|2
|1
|2
|4
|2
|2
|7
|12. MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|6
|1
|3
|2
|3
|4
|-1
|6
|13. BELEDİYE DERİNCE SPOR
|5
|1
|2
|2
|2
|3
|-1
|5
|14. KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|-2
|4
|15. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|16. UŞAKSPOR
|5
|1
|1
|3
|2
|8
|-6
|4
|17. FETHİYESPOR
|5
|0
|3
|2
|3
|5
|-2
|3
|18. KARAMAN FK
|6
|0
|3
|3
|4
|8
|-4
|3
|19. İNEGÖLSPOR
|5
|0
|2
|3
|3
|8
|-5
|2
Kaynak: AA / Spor