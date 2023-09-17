Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor averajla, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor 2 puan farkla liderliklerini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor averajla, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor 2 puan farkla liderliklerini sürdürdü.
Dördüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|4
|4
|0
|0
|9
|1
|8
|12
|2.VAN SPOR FK
|4
|4
|0
|0
|7
|1
|6
|12
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|4
|4
|0
|0
|7
|3
|4
|12
|4.DİYARBEKİRSPOR
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|5.ANKARASPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|6.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|4
|1
|3
|0
|3
|2
|1
|6
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
|8.HES İLAÇ AFYONSPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|9.BUCASPOR 1928
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
|10.1461 TRABZON FK
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|11.ADIYAMAN FK
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
|12.BURSASPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|4
|1
|0
|3
|3
|4
|-1
|3
|14.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|4
|1
|0
|3
|1
|4
|-3
|3
|16.KIRŞEHİR FUTBOL SK
|4
|0
|2
|2
|3
|7
|-4
|2
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
|18.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|8
|-7
|1
|19.ALTINORDU
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|4
|4
|0
|0
|7
|1
|6
|12
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|3.SOMASPOR
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4.SARIYER
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|7
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|7.ISPARTA 32 SPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
|8.BELEDİYE DERİNCESPOR
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|5
|9.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|5
|10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|4
|1
|2
|1
|2
|3
|-1
|5
|11.İSKENDERUNSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
|13.DENİZLİSPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|14.MENEMEN FK
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|15.FETHİYESPOR
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|16.KARAMAN FK
|4
|0
|2
|2
|4
|6
|-2
|2
|17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|1
|18.UŞAKSPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
|19.İNEGÖLSPOR
|3
|0
|1
|2
|0
|3
|-3
|1
Kaynak: AA / Spor