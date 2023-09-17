Haberler

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor averajla, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor 2 puan farkla liderliklerini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor averajla, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor 2 puan farkla liderliklerini sürdürdü.

Dördüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ESENLER EROKSPOR

4

4

0

0

9

1

8

12

2.VAN SPOR FK

4

4

0

0

7

1

6

12

3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR

4

4

0

0

7

3

4

12

4.DİYARBEKİRSPOR

4

3

1

0

6

2

4

10

5.ANKARASPOR

4

2

1

1

5

3

2

7

6.YENİ MERSİN İDMANYURDU

4

1

3

0

3

2

1

6

7.ANKARA DEMİRSPOR

4

2

0

2

5

7

-2

6

8.HES İLAÇ AFYONSPOR

4

1

2

1

4

4

0

5

9.BUCASPOR 1928

4

1

2

1

3

3

0

5

10.1461 TRABZON FK

3

1

1

1

2

1

1

4

11.ADIYAMAN FK

4

1

1

2

3

4

-1

4

12.BURSASPOR

4

1

1

2

3

4

-1

4

13.KARACABEY BELEDİYESPOR

4

1

0

3

3

4

-1

3

14.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

3

1

0

2

2

3

-1

3

15.SERİK BELEDİYESPOR

4

1

0

3

1

4

-3

3

16.KIRŞEHİR FUTBOL SK

4

0

2

2

3

7

-4

2

17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

3

0

1

2

1

4

-3

1

18.WEECOINS KIRKLARELİSPOR

4

0

1

3

1

8

-7

1

19.ALTINORDU

3

0

0

3

4

7

-3

0

Kırmızı Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GMG KASTAMONUSPOR

4

4

0

0

7

1

6

12

2.AMED SPORTİF FAALİYETLER

4

3

1

0

7

2

5

10

3.SOMASPOR

4

3

1

0

6

2

4

10

4.SARIYER

4

2

1

1

5

4

1

7

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

4

2

1

1

4

3

1

7

6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

4

2

1

1

5

5

0

7

7.ISPARTA 32 SPOR

4

2

0

2

4

4

0

6

8.BELEDİYE DERİNCESPOR

4

1

2

1

2

2

0

5

9.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

4

1

2

1

2

2

0

5

10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

4

1

2

1

2

3

-1

5

11.İSKENDERUNSPOR

3

1

1

1

2

1

1

4

12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

4

1

1

2

3

4

-1

4

13.DENİZLİSPOR

4

1

1

2

5

7

-2

4

14.MENEMEN FK

4

1

1

2

2

4

-2

4

15.FETHİYESPOR

3

0

2

1

1

2

-1

2

16.KARAMAN FK

4

0

2

2

4

6

-2

2

17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

4

0

1

3

3

6

-3

1

18.UŞAKSPOR

3

0

1

2

1

4

-3

1

19.İNEGÖLSPOR

3

0

1

2

0

3

-3

1

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor Esenler Futbol Spor Haberler

title