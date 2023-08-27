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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler averajla lider oldu.

TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler averajla lider oldu.

İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR11003123
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR11003213
3.ANKARA DEMİRSPOR11002113
4.DİYARBEKİR SPOR11002113
5.ANKARASPOR11001013
6.BITEXEN VAN SPOR FK11001013
7.SERİK BELEDİYESPOR11001013
8.BURSASPOR10101101
9.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL10101101
10.1461 TRABZON FK10100001
11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR10100001
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş00000000
13.ALTINORDU100123-10
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.100112-10
15.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.100112-10
16.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ100101-10
17.BUCASPOR 1928100101-10
18.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ100101-10
19.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ100113-20
- Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER11002023
2.DÜZCESPOR11002113
3.GMG KASTAMONUSPOR11002113
4.SOMASPOR11002113
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ .11001013
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR11001013
7.BELEDİYE DERİNCE SPOR11001013
8.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ11001013
9.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR11001013
10.FETHİYESPOR00000000
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR100112-10
12.ISPARTA 32 SPOR100112-10
13.UŞAK SPOR100112-10
14.İNEGÖLSPOR100101-10
15.İSKENDERUNSPOR100101-10
16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ100101-10
17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR100101-10
18.SARIYER100101-10
19.DENİZLİSPOR100102-20

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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