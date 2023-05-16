Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta da Kocaelispor sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyerek, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig'de 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|35
|23
|7
|5
|62
|22
|40
|76
|2.ŞANLIURFASPOR
|35
|21
|9
|5
|73
|25
|48
|72
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|35
|17
|9
|9
|60
|32
|28
|60
|4.ESENLER EROKSPOR
|35
|17
|8
|10
|75
|34
|41
|59
|5.ANKARASPOR
|35
|16
|9
|10
|58
|42
|16
|57
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|35
|16
|9
|10
|50
|34
|16
|57
|7.SOMASPOR
|35
|16
|9
|10
|51
|33
|18
|54
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|35
|14
|10
|11
|54
|44
|10
|52
|9.MENEMEN FK
|35
|14
|9
|12
|53
|41
|12
|48
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|35
|12
|11
|12
|46
|44
|2
|47
|11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|35
|12
|10
|13
|39
|39
|0
|46
|12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|35
|12
|9
|14
|47
|47
|0
|45
|13.BATMAN PETROLSPOR
|35
|12
|9
|14
|40
|42
|-2
|45
|14.BURSASPOR
|35
|12
|9
|14
|50
|56
|-6
|45
|15.İNEGÖLSPOR
|35
|13
|5
|17
|36
|53
|-17
|44
|16.ISPARTA 32 SPOR
|35
|11
|10
|14
|37
|42
|-5
|43
|17.TARSUS İDMANYURDU
|35
|3
|12
|20
|26
|121
|-95
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|36
|5
|7
|24
|25
|68
|-43
|19
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|35
|2
|9
|24
|27
|90
|-63
|15
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|37
|25
|9
|3
|73
|27
|46
|84
|2.BUCASPOR 1928
|37
|23
|9
|5
|60
|22
|38
|78
|3.İSKENDERUNSPOR
|37
|22
|8
|7
|60
|30
|30
|74
|4.1461 TRABZON FK
|37
|21
|8
|8
|60
|27
|33
|71
|5.BITEXEN VANSPOR FK
|37
|20
|11
|6
|50
|27
|23
|71
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|37
|19
|11
|7
|64
|32
|32
|68
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|37
|18
|11
|8
|53
|31
|22
|65
|8.FETHİYESPOR
|37
|15
|7
|15
|56
|51
|5
|52
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|37
|14
|11
|12
|54
|41
|13
|50
|10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|37
|14
|8
|15
|42
|49
|-7
|50
|11.KIRŞEHİR FK
|37
|12
|12
|13
|47
|51
|-4
|48
|12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|37
|10
|16
|11
|38
|33
|5
|46
|13.SARIYER
|37
|10
|12
|15
|46
|55
|-9
|42
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|37
|10
|12
|15
|41
|51
|-10
|42
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|37
|10
|10
|17
|38
|45
|-7
|40
|16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|37
|8
|9
|20
|36
|59
|-23
|33
|17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|37
|6
|10
|21
|32
|68
|-36
|25
|18.ADIYAMAN FK
|36
|5
|8
|23
|22
|67
|-45
|23
|19.PAZARSPOR
|37
|4
|11
|22
|28
|76
|-48
|23
|20.DİYARBEKİRSPOR
|36
|2
|9
|25
|18
|76
|-58
|15
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor
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