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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta da Kocaelispor sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyerek, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'de 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ÇORUM FK35237562224076
2.ŞANLIURFASPOR35219573254872
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER35179960322860
4.ESENLER EROKSPOR351781075344159
5.ANKARASPOR351691058421657
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR351691050341657
7.SOMASPOR351691051331854
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR3514101154441052
9.MENEMEN FK351491253411248
10.HES İLAÇ AFYONSPOR351211124644247
11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR351210133939046
12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR35129144747045
13.BATMAN PETROLSPOR35129144042-245
14.BURSASPOR35129145056-645
15.İNEGÖLSPOR35135173653-1744
16.ISPARTA 32 SPOR351110143742-543
17.TARSUS İDMANYURDU353122026121-9521
18.BAYBURT ÖZEL İDARE3657242568-4319
19.SİVAS BELEDİYESPOR3529242790-6315
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR37259373274684
2.BUCASPOR 192837239560223878
3.İSKENDERUNSPOR37228760303074
4.1461 TRABZON FK37218860273371
5.BITEXEN VANSPOR FK372011650272371
6.ANKARA DEMİRSPOR371911764323268
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR371811853312265
8.FETHİYESPOR37157155651552
9.SERİK BELEDİYESPOR3714111254411350
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR37148154249-750
11.KIRŞEHİR FK371212134751-448
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR371016113833546
13.SARIYER371012154655-942
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR371012154151-1042
15.GMG KASTAMONUSPOR371010173845-740
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR3789203659-2333
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR37610213268-3625
18.ADIYAMAN FK3658232267-4523
19.PAZARSPOR37411222876-4823
20.DİYARBEKİRSPOR3629251876-5815
NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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