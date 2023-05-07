Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Menemen FK ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Kocaelispor, puanını 81 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.
Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|34
|22
|7
|5
|60
|21
|39
|73
|2.ŞANLIURFASPOR
|34
|20
|9
|5
|70
|23
|47
|69
|3.ESENLER EROKSPOR
|34
|17
|7
|10
|74
|33
|41
|58
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|34
|16
|9
|9
|56
|32
|24
|57
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|34
|16
|8
|10
|49
|33
|16
|56
|6.ANKARASPOR
|34
|15
|9
|10
|54
|42
|12
|54
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|34
|14
|10
|10
|54
|40
|14
|52
|8.SOMASPOR
|34
|15
|9
|10
|46
|30
|16
|51
|9.HES İLAÇ AFYONSPOR
|34
|12
|11
|11
|44
|41
|3
|47
|10.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|34
|12
|10
|12
|39
|38
|1
|46
|11.MENEMEN FK
|34
|13
|9
|12
|44
|41
|3
|45
|12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|35
|12
|9
|14
|47
|47
|0
|45
|13.BURSASPOR
|34
|12
|9
|13
|47
|51
|-4
|45
|14.İNEGÖLSPOR
|34
|13
|5
|16
|36
|49
|-13
|44
|15.ISPARTA 32
|34
|11
|10
|13
|36
|40
|-4
|43
|16.BATMAN PETROLSPOR
|34
|11
|9
|14
|39
|42
|-3
|42
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|34
|3
|12
|19
|25
|115
|-90
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|35
|4
|7
|24
|19
|67
|-48
|16
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|34
|2
|9
|23
|27
|81
|-54
|15
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|36
|24
|9
|3
|71
|26
|45
|81
|2.BUCASPOR 1928
|36
|22
|9
|5
|57
|20
|37
|75
|3.İSKENDERUNSPOR
|36
|22
|8
|6
|58
|27
|31
|74
|4.1461 TRABZON FK
|36
|21
|8
|7
|60
|26
|34
|71
|5.BITEXEN VANSPOR FK
|36
|19
|11
|6
|48
|26
|22
|68
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|36
|19
|10
|7
|63
|31
|32
|67
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|36
|17
|11
|8
|52
|31
|21
|62
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|36
|14
|11
|11
|54
|40
|14
|50
|9.FETHİYESPOR
|36
|14
|7
|15
|55
|51
|4
|49
|10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|36
|14
|7
|15
|39
|46
|-7
|49
|11.KIRŞEHİR FK
|36
|12
|12
|12
|45
|47
|-2
|48
|12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|36
|10
|15
|11
|37
|32
|5
|45
|13.GMG KASTAMONUSPOR
|36
|10
|10
|16
|37
|43
|-6
|40
|14.SARIYER
|36
|9
|12
|15
|43
|55
|-12
|39
|15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|36
|9
|12
|15
|37
|49
|-12
|39
|16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|36
|8
|9
|19
|35
|57
|-22
|33
|17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|36
|6
|9
|21
|29
|65
|-36
|24
|18.ADIYAMAN FK
|35
|5
|8
|22
|22
|64
|-42
|23
|19.PAZARSPOR
|36
|3
|11
|22
|25
|76
|-51
|20
|20.DİYARBEKİRSPOR
|35
|2
|9
|24
|18
|73
|-55
|15
NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Menemen Spor Haberler
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