Üye Girişi
Haberi Paylaş
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Menemen FK ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Kocaelispor, puanını 81 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

GBMAYAVP
1.ÇORUM FK34227560213973
2.ŞANLIURFASPOR34209570234769
3.ESENLER EROKSPOR341771074334158
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER34169956322457
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR341681049331656
6.ANKARASPOR341591054421254
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR3414101054401452
8.SOMASPOR341591046301651
9.HES İLAÇ AFYONSPOR341211114441347
10.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR341210123938146
11.MENEMEN FK34139124441345
12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR35129144747045
13.BURSASPOR34129134751-445
14.İNEGÖLSPOR34135163649-1344
15.ISPARTA 32341110133640-443
16.BATMAN PETROLSPOR34119143942-342
17.TARSUS İDMAN YURDU343121925115-9021
18.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR3547241967-4816
19.SİVAS BELEDİYESPOR3429232781-5415

NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

GBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR36249371264581
2.BUCASPOR 192836229557203775
3.İSKENDERUNSPOR36228658273174
4.1461 TRABZON FK36218760263471
5.BITEXEN VANSPOR FK361911648262268
6.ANKARA DEMİRSPOR361910763313267
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR361711852312162
8.SERİK BELEDİYESPOR3614111154401450
9.FETHİYESPOR36147155551449
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR36147153946-749
11.KIRŞEHİR FK361212124547-248
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR361015113732545
13.GMG KASTAMONUSPOR361010163743-640
14.SARIYER36912154355-1239
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR36912153749-1239
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR3689193557-2233
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR3669212965-3624
18.ADIYAMAN FK3558222264-4223
19.PAZARSPOR36311222576-5120
20.DİYARBEKİRSPOR3529241873-5515

NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Menemen Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title