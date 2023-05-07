Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Menemen FK ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Kocaelispor, puanını 81 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: