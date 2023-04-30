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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Beyaz Grup'ta Düzce Cam Düzcespor'u evinde 1-0 yenen Çorum FK 72 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Kırmızı Grup'ta ise Teco Karacabey Belediyespor'u sahasında 1-0 mağlup eden Kocaelispor, puanını 78'e yükselterek 1. sıradaki yerini korudu.

Balıkesirspor sahasında 1461 Trabzon FK'ya 2-1, Pazarspor da evinde Fethiyespor'a 7-1 kaybederek bitime 3 hafta kala TFF 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig'de 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ÇORUM FK

33

22

6

5

59

20

39

72

2.ŞANLIURFASPOR

33

19

9

5

66

22

44

66

3.ESENLER EROKSPOR

33

17

7

9

73

31

42

58

4.AMED SPORTİF FAALİYETLER

33

16

9

8

56

31

25

57

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

33

15

8

10

48

33

15

53

6.ANKARASPOR

33

14

9

10

52

42

10

51

7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

33

13

10

10

49

38

11

49

8.SOMASPOR

33

14

9

10

44

30

14

48

9.HES İLAÇ AFYONSPOR

33

12

10

11

44

41

3

46

10.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR

34

12

9

13

47

45

2

45

11.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR

33

12

9

12

39

38

1

45

12.BURSASPOR

33

12

9

12

46

47

-1

45

13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

33

13

8

12

43

40

3

44

14.ISPARTA 32 SPOR

33

11

10

12

35

38

-3

43

15.İNEGÖLSPOR

33

12

5

16

34

48

-14

41

16.BATMAN PETROL SPOR A.Ş.

33

10

9

14

37

41

-4

39

17.TARSUS İDMAN YURDU

34

3

12

19

25

115

-90

21

18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR

34

4

7

23

19

65

-46

16

19.SİVAS BELEDİYE SPOR

33

2

9

22

25

76

-51

15

Kırmızı Grup

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.KOCAELİSPOR

35

23

9

3

68

26

42

78

2.BUCASPOR 1928

35

21

9

5

56

20

36

72

3.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

35

21

8

6

54

26

28

71

4.1461 TRABZON FK

35

20

8

7

52

26

26

68

5.BITEXEN VAN SPOR FK

35

19

11

5

48

25

23

68

6.ANKARA DEMİRSPOR

35

19

9

7

62

30

32

66

7.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.

35

16

11

8

47

31

16

59

8.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ

35

12

12

11

45

42

3

48

9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş

35

14

6

15

38

45

-7

48

10.SERİK BELEDİYESPOR

35

13

11

11

51

40

11

47

11.FETHİYESPOR

35

13

7

15

51

48

3

46

12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR

35

10

15

10

34

28

6

45

13.GMG KASTAMONUSPOR

35

10

9

16

36

42

-6

39

14.SARIYER

35

9

12

14

42

51

-9

39

15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

35

9

12

14

37

46

-9

39

16.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş.

35

8

8

19

34

56

-22

32

17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

34

5

8

21

22

61

-39

23

18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR

35

5

9

21

26

65

-39

21

19.PAZARSPOR

35

3

11

21

25

68

-43

20

20.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.

34

2

9

23

18

70

-52

15

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Futbol Düzce Spor Haberler

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