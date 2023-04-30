Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.
Ligde Beyaz Grup'ta Düzce Cam Düzcespor'u evinde 1-0 yenen Çorum FK 72 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Kırmızı Grup'ta ise Teco Karacabey Belediyespor'u sahasında 1-0 mağlup eden Kocaelispor, puanını 78'e yükselterek 1. sıradaki yerini korudu.
Balıkesirspor sahasında 1461 Trabzon FK'ya 2-1, Pazarspor da evinde Fethiyespor'a 7-1 kaybederek bitime 3 hafta kala TFF 3. Lig'e düştü.
TFF 2. Lig'de 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|33
|22
|6
|5
|59
|20
|39
|72
|2.ŞANLIURFASPOR
|33
|19
|9
|5
|66
|22
|44
|66
|3.ESENLER EROKSPOR
|33
|17
|7
|9
|73
|31
|42
|58
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|33
|16
|9
|8
|56
|31
|25
|57
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|33
|15
|8
|10
|48
|33
|15
|53
|6.ANKARASPOR
|33
|14
|9
|10
|52
|42
|10
|51
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|33
|13
|10
|10
|49
|38
|11
|49
|8.SOMASPOR
|33
|14
|9
|10
|44
|30
|14
|48
|9.HES İLAÇ AFYONSPOR
|33
|12
|10
|11
|44
|41
|3
|46
|10.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|34
|12
|9
|13
|47
|45
|2
|45
|11.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|33
|12
|9
|12
|39
|38
|1
|45
|12.BURSASPOR
|33
|12
|9
|12
|46
|47
|-1
|45
|13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|33
|13
|8
|12
|43
|40
|3
|44
|14.ISPARTA 32 SPOR
|33
|11
|10
|12
|35
|38
|-3
|43
|15.İNEGÖLSPOR
|33
|12
|5
|16
|34
|48
|-14
|41
|16.BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
|33
|10
|9
|14
|37
|41
|-4
|39
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|34
|3
|12
|19
|25
|115
|-90
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|34
|4
|7
|23
|19
|65
|-46
|16
|19.SİVAS BELEDİYE SPOR
|33
|2
|9
|22
|25
|76
|-51
|15
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|35
|23
|9
|3
|68
|26
|42
|78
|2.BUCASPOR 1928
|35
|21
|9
|5
|56
|20
|36
|72
|3.İSKENDERUNSPOR A.Ş.
|35
|21
|8
|6
|54
|26
|28
|71
|4.1461 TRABZON FK
|35
|20
|8
|7
|52
|26
|26
|68
|5.BITEXEN VAN SPOR FK
|35
|19
|11
|5
|48
|25
|23
|68
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|35
|19
|9
|7
|62
|30
|32
|66
|7.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
|35
|16
|11
|8
|47
|31
|16
|59
|8.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|35
|12
|12
|11
|45
|42
|3
|48
|9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş
|35
|14
|6
|15
|38
|45
|-7
|48
|10.SERİK BELEDİYESPOR
|35
|13
|11
|11
|51
|40
|11
|47
|11.FETHİYESPOR
|35
|13
|7
|15
|51
|48
|3
|46
|12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|35
|10
|15
|10
|34
|28
|6
|45
|13.GMG KASTAMONUSPOR
|35
|10
|9
|16
|36
|42
|-6
|39
|14.SARIYER
|35
|9
|12
|14
|42
|51
|-9
|39
|15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|35
|9
|12
|14
|37
|46
|-9
|39
|16.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş.
|35
|8
|8
|19
|34
|56
|-22
|32
|17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|34
|5
|8
|21
|22
|61
|-39
|23
|18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|35
|5
|9
|21
|26
|65
|-39
|21
|19.PAZARSPOR
|35
|3
|11
|21
|25
|68
|-43
|20
|20.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|34
|2
|9
|23
|18
|70
|-52
|15
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Futbol Düzce Spor Haberler
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