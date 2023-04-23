Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.
TFF 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 34. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|32
|21
|6
|5
|58
|20
|38
|69
|2.ŞANLIURFASPOR
|32
|19
|9
|4
|66
|20
|46
|66
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|32
|16
|9
|7
|56
|29
|27
|57
|4.ESENLER EROKSPOR
|32
|16
|7
|9
|71
|31
|40
|55
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|32
|14
|8
|10
|41
|31
|10
|50
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|32
|13
|10
|9
|49
|37
|12
|49
|7.SOMASPOR
|33
|14
|9
|10
|44
|30
|14
|48
|8.ANKARASPOR
|32
|13
|9
|10
|43
|42
|1
|48
|9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|32
|12
|9
|11
|38
|34
|4
|45
|10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|32
|13
|7
|12
|41
|38
|3
|43
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|32
|11
|10
|11
|43
|41
|2
|43
|12.ISPARTA 32 SPOR
|32
|11
|10
|11
|35
|37
|-2
|43
|13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|33
|11
|9
|13
|45
|45
|0
|42
|14.BURSASPOR
|32
|11
|9
|12
|42
|46
|-4
|42
|15.BATMAN PETROL SPOR
|32
|10
|8
|14
|35
|39
|-4
|38
|16.İNEGÖLSPOR
|32
|11
|5
|16
|32
|48
|-16
|38
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|33
|3
|12
|18
|25
|106
|-81
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|33
|4
|7
|22
|19
|63
|-44
|16
|19.SİVAS BELEDİYE SPOR
|32
|2
|9
|21
|23
|69
|-46
|15
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|34
|22
|9
|3
|67
|26
|41
|75
|2.BUCASPOR 1928
|34
|20
|9
|5
|54
|20
|34
|69
|3.İSKENDERUNSPOR
|34
|20
|8
|6
|52
|25
|27
|68
|4.1461 TRABZON FK
|34
|19
|8
|7
|50
|25
|25
|65
|5.BITEXEN VAN SPOR FK
|34
|18
|11
|5
|45
|23
|22
|65
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|34
|18
|9
|7
|61
|30
|31
|63
|7.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR
|34
|16
|11
|7
|47
|30
|17
|59
|8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|34
|14
|6
|14
|38
|43
|-5
|48
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|34
|13
|11
|10
|50
|38
|12
|47
|10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|34
|11
|12
|11
|42
|42
|0
|45
|11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|34
|10
|14
|10
|34
|28
|6
|44
|12.FETHİYESPOR
|34
|12
|7
|15
|44
|47
|-3
|43
|13.SARIYER
|34
|9
|12
|13
|40
|48
|-8
|39
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|34
|9
|12
|13
|37
|45
|-8
|39
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|34
|10
|8
|16
|36
|42
|-6
|38
|16.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR
|34
|7
|8
|19
|31
|56
|-25
|29
|17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|33
|5
|8
|20
|22
|58
|-36
|23
|18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|34
|5
|9
|20
|25
|63
|-38
|21
|19.PAZARSPOR
|34
|3
|11
|20
|24
|61
|-37
|20
|20.DİYARBEKİR SPOR
|33
|2
|9
|22
|18
|67
|-49
|15
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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