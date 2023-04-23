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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.

TFF 2. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 34. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ÇORUM FK32216558203869
2.ŞANLIURFASPOR32199466204666
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER32169756292757
4.ESENLER EROKSPOR32167971314055
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR321481041311050
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR321310949371249
7.SOMASPOR331491044301448
8.ANKARASPOR32139104342148
9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR32129113834445
10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ32137124138343
11.HES İLAÇ AFYONSPOR321110114341243
12.ISPARTA 32 SPOR321110113537-243
13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR33119134545042
14.BURSASPOR32119124246-442
15.BATMAN PETROL SPOR32108143539-438
16.İNEGÖLSPOR32115163248-1638
17.TARSUS İDMAN YURDU333121825106-8121
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR3347221963-4416
19.SİVAS BELEDİYE SPOR3229212369-4615
Not: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR34229367264175
2.BUCASPOR 192834209554203469
3.İSKENDERUNSPOR34208652252768
4.1461 TRABZON FK34198750252565
5.BITEXEN VAN SPOR FK341811545232265
6.ANKARA DEMİRSPOR34189761303163
7.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR341611747301759
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR34146143843-548
9.SERİK BELEDİYESPOR3413111050381247
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ341112114242045
11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR341014103428644
12.FETHİYESPOR34127154447-343
13.SARIYER34912134048-839
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR34912133745-839
15.GMG KASTAMONUSPOR34108163642-638
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR3478193156-2529
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ3358202258-3623
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR3459202563-3821
19.PAZARSPOR34311202461-3720
20.DİYARBEKİR SPOR3329221867-4915
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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