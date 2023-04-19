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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliği Şanlıurfaspor'un elinden alırken, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliği Şanlıurfaspor'un elinden alırken, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.ÇORUM FK31206557203766
2.ŞANLIURFASPOR31198466204665
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER31159752282454
4.ESENLER EROKSPOR31157964313352
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR31148941301150
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR311310848351349
7.ANKARASPOR32139104342148
8.SOMASPOR321481044301447
9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 31129103732545
10.HES İLAÇ AFYONSPOR311110104239343
11.ISPARTA 32 SPOR31119113335-242
12.BURSASPOR31118124044-441
13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ31127123937240
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR32109134344-139
15.BATMAN PETROLSPOR3198143338-535
16.İNEGÖLSPOR31105162847-1935
17.TARSUS İDMAN YURDU32312172599-7421
18.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR3247211859-4116
19.SİVAS BELEDİYESPOR3129202265-4315

Not: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.KOCAELİSPOR33219364263872
2.BUCASPOR 192833199551203166
3.İSKENDERUNSPOR33198648242465
4.BITEXEN VANSPOR FK331810543212264
5.ANKARA DEMİRSPOR33188759283162
6.1461 TRABZON FK33188749252462
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR331610745281758
8.SERİK BELEDİYESPOR3313101048361246
9.KIRŞEHİR FUTBOL331112104138345
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR33136143743-645
11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR33914103028241
12.FETHİYESPOR33117153746-940
13.SARIYER33912124047-739
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR33911133644-838
15.GMG KASTAMONUSPOR33107163541-637
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 3378183155-2429
17.ADIYAMAN FK3258192255-3323
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR3359192456-3221
19.PAZARSPOR33311192457-3320
20.DİYARBEKİRSPOR3229211864-4615
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Şanlıurfaspor Futbol Spor Haberler

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