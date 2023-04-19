Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliği Şanlıurfaspor'un elinden alırken, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.
TFF 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliği Şanlıurfaspor'un elinden alırken, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.ÇORUM FK
|31
|20
|6
|5
|57
|20
|37
|66
|2.ŞANLIURFASPOR
|31
|19
|8
|4
|66
|20
|46
|65
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|31
|15
|9
|7
|52
|28
|24
|54
|4.ESENLER EROKSPOR
|31
|15
|7
|9
|64
|31
|33
|52
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|14
|8
|9
|41
|30
|11
|50
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|31
|13
|10
|8
|48
|35
|13
|49
|7.ANKARASPOR
|32
|13
|9
|10
|43
|42
|1
|48
|8.SOMASPOR
|32
|14
|8
|10
|44
|30
|14
|47
|9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|31
|12
|9
|10
|37
|32
|5
|45
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|31
|11
|10
|10
|42
|39
|3
|43
|11.ISPARTA 32 SPOR
|31
|11
|9
|11
|33
|35
|-2
|42
|12.BURSASPOR
|31
|11
|8
|12
|40
|44
|-4
|41
|13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|31
|12
|7
|12
|39
|37
|2
|40
|14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|32
|10
|9
|13
|43
|44
|-1
|39
|15.BATMAN PETROLSPOR
|31
|9
|8
|14
|33
|38
|-5
|35
|16.İNEGÖLSPOR
|31
|10
|5
|16
|28
|47
|-19
|35
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|32
|3
|12
|17
|25
|99
|-74
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|32
|4
|7
|21
|18
|59
|-41
|16
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|31
|2
|9
|20
|22
|65
|-43
|15
Not: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.KOCAELİSPOR
|33
|21
|9
|3
|64
|26
|38
|72
|2.BUCASPOR 1928
|33
|19
|9
|5
|51
|20
|31
|66
|3.İSKENDERUNSPOR
|33
|19
|8
|6
|48
|24
|24
|65
|4.BITEXEN VANSPOR FK
|33
|18
|10
|5
|43
|21
|22
|64
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|33
|18
|8
|7
|59
|28
|31
|62
|6.1461 TRABZON FK
|33
|18
|8
|7
|49
|25
|24
|62
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|33
|16
|10
|7
|45
|28
|17
|58
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|33
|13
|10
|10
|48
|36
|12
|46
|9.KIRŞEHİR FUTBOL
|33
|11
|12
|10
|41
|38
|3
|45
|10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|33
|13
|6
|14
|37
|43
|-6
|45
|11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|33
|9
|14
|10
|30
|28
|2
|41
|12.FETHİYESPOR
|33
|11
|7
|15
|37
|46
|-9
|40
|13.SARIYER
|33
|9
|12
|12
|40
|47
|-7
|39
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|9
|11
|13
|36
|44
|-8
|38
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|33
|10
|7
|16
|35
|41
|-6
|37
|16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|33
|7
|8
|18
|31
|55
|-24
|29
|17.ADIYAMAN FK
|32
|5
|8
|19
|22
|55
|-33
|23
|18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|33
|5
|9
|19
|24
|56
|-32
|21
|19.PAZARSPOR
|33
|3
|11
|19
|24
|57
|-33
|20
|20.DİYARBEKİRSPOR
|32
|2
|9
|21
|18
|64
|-46
|15
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Şanlıurfaspor Futbol Spor Haberler
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