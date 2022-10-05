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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları yapıldı.

TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları yapıldı.

Beyaz Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 yenen ve puanını 16'ya çıkaran Çorum FK, averajla liderliğini sürdürdü. Grupta Çorum FK'yı aynı puana sahip Şanlıurfaspor takip etti.

Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Weecoins Kırklarelispor'u 2-0 yenen İskenderunspor, 21 puanla liderliğini devam ettirdi.

Ligin 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ÇORUM FK7511134916
2.ŞANLIURFASPOR8440114716
3.BITEXEN DÜZCESPOR7421116514
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR742195414
5.ESENLER EROKSPOR8413148613
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER8341117413
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ74121110113
8.BATMAN PETROLSPOR740397212
9.SOMASPOR832396311
10.TARSUS İDMANYURDU825187111
11.HES İLAÇ AFYONSPOR732289-111
12.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR824277010
13.ANKARASPOR824279-210
14.ISPARTA 32 SPOR823357-29
15.İNEGÖLSPOR72149817
16.BURSASPOR72149907
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR8044815-74
18.SİVAS BELEDİYESPOR8026420-162
19.BAYBURT ÖZEL İDARE8017217-151

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.İSKENDERUNSPOR8701124821
2.KOCAELİSPOR85301661018
3.BUCASPOR 19288440124816
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR8440103716
5.ANKARA DEMİRSPOR843193615
6.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR8422117414
7.1461 TRABZON FK834175213
8.SERİK BELEDİYESPOR8341109113
9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR824287110
10.GMG KASTAMONUSPOR824266010
11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR824278-110
12.FETHİYESPOR8314911-210
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR82339729
14.KIRŞEHİR FK814357-27
15.SARIYER81431013-37
16.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR8215613-77
17.ADIYAMAN FK813458-36
18.DİYARBEKİRSPOR8125816-85
19.UŞAKSPOR8035314-113
20.PAZARSPOR8017416-121

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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