Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları yapıldı.
TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları yapıldı.
Beyaz Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 yenen ve puanını 16'ya çıkaran Çorum FK, averajla liderliğini sürdürdü. Grupta Çorum FK'yı aynı puana sahip Şanlıurfaspor takip etti.
Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Weecoins Kırklarelispor'u 2-0 yenen İskenderunspor, 21 puanla liderliğini devam ettirdi.
Ligin 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|7
|5
|1
|1
|13
|4
|9
|16
|2.ŞANLIURFASPOR
|8
|4
|4
|0
|11
|4
|7
|16
|3.BITEXEN DÜZCESPOR
|7
|4
|2
|1
|11
|6
|5
|14
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|7
|4
|2
|1
|9
|5
|4
|14
|5.ESENLER EROKSPOR
|8
|4
|1
|3
|14
|8
|6
|13
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|3
|4
|1
|11
|7
|4
|13
|7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|1
|13
|8.BATMAN PETROLSPOR
|7
|4
|0
|3
|9
|7
|2
|12
|9.SOMASPOR
|8
|3
|2
|3
|9
|6
|3
|11
|10.TARSUS İDMANYURDU
|8
|2
|5
|1
|8
|7
|1
|11
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|7
|3
|2
|2
|8
|9
|-1
|11
|12.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|8
|2
|4
|2
|7
|7
|0
|10
|13.ANKARASPOR
|8
|2
|4
|2
|7
|9
|-2
|10
|14.ISPARTA 32 SPOR
|8
|2
|3
|3
|5
|7
|-2
|9
|15.İNEGÖLSPOR
|7
|2
|1
|4
|9
|8
|1
|7
|16.BURSASPOR
|7
|2
|1
|4
|9
|9
|0
|7
|17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|8
|0
|4
|4
|8
|15
|-7
|4
|18.SİVAS BELEDİYESPOR
|8
|0
|2
|6
|4
|20
|-16
|2
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|8
|0
|1
|7
|2
|17
|-15
|1
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İSKENDERUNSPOR
|8
|7
|0
|1
|12
|4
|8
|21
|2.KOCAELİSPOR
|8
|5
|3
|0
|16
|6
|10
|18
|3.BUCASPOR 1928
|8
|4
|4
|0
|12
|4
|8
|16
|4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|8
|4
|4
|0
|10
|3
|7
|16
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|8
|4
|3
|1
|9
|3
|6
|15
|6.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|4
|14
|7.1461 TRABZON FK
|8
|3
|4
|1
|7
|5
|2
|13
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|8
|3
|4
|1
|10
|9
|1
|13
|9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|8
|2
|4
|2
|8
|7
|1
|10
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|8
|2
|4
|2
|6
|6
|0
|10
|11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|8
|2
|4
|2
|7
|8
|-1
|10
|12.FETHİYESPOR
|8
|3
|1
|4
|9
|11
|-2
|10
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|8
|2
|3
|3
|9
|7
|2
|9
|14.KIRŞEHİR FK
|8
|1
|4
|3
|5
|7
|-2
|7
|15.SARIYER
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|7
|16.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
|17.ADIYAMAN FK
|8
|1
|3
|4
|5
|8
|-3
|6
|18.DİYARBEKİRSPOR
|8
|1
|2
|5
|8
|16
|-8
|5
|19.UŞAKSPOR
|8
|0
|3
|5
|3
|14
|-11
|3
|20.PAZARSPOR
|8
|0
|1
|7
|4
|16
|-12
|1
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor
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