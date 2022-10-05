Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.İSKENDERUNSPOR 8 7 0 1 12 4 8 21 2.KOCAELİSPOR 8 5 3 0 16 6 10 18 3.BUCASPOR 1928 8 4 4 0 12 4 8 16 4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 8 4 4 0 10 3 7 16 5.ANKARA DEMİRSPOR 8 4 3 1 9 3 6 15 6.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 8 4 2 2 11 7 4 14 7.1461 TRABZON FK 8 3 4 1 7 5 2 13 8.SERİK BELEDİYESPOR 8 3 4 1 10 9 1 13 9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 8 2 4 2 8 7 1 10 10.GMG KASTAMONUSPOR 8 2 4 2 6 6 0 10 11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 8 2 4 2 7 8 -1 10 12.FETHİYESPOR 8 3 1 4 9 11 -2 10 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 8 2 3 3 9 7 2 9 14.KIRŞEHİR FK 8 1 4 3 5 7 -2 7 15.SARIYER 8 1 4 3 10 13 -3 7 16.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 8 2 1 5 6 13 -7 7 17.ADIYAMAN FK 8 1 3 4 5 8 -3 6 18.DİYARBEKİRSPOR 8 1 2 5 8 16 -8 5 19.UŞAKSPOR 8 0 3 5 3 14 -11 3 20.PAZARSPOR 8 0 1 7 4 16 -12 1

Haberler ›› Spor ›› Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Haberler

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