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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 7. hafta müsabakaları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 7. hafta müsabakaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta haftayı bay geçen Çorum FK, aynı puana sahip Şanlıurfaspor, Anagold 24Erzincanspor ve Menemenspor'un averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise sahasında Silahtaroğlu Vanspor'u 1-0 yenen İskenderunspor zirvedeki yerini korudu.

Ligin 7. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ÇORUM FK6411114713
2.ŞANLIURFASPOR734093613
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR641184413
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ74121110113
5.BATMAN PETROL SPOR 640295412
6.BITEXEN DÜZCESPOR6321106411
7.HES İLAÇ AFYONSPOR632174311
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER724197210
9.ESENLER EROKSPOR731397210
10.TARSUS İDMAN YURDU724176110
11.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR72326609
12.ISPARTA 32 SPOR723256-19
13.ANKARASPOR723268-29
14.SOMASPOR72236608
15.İNEGÖLSPOR62138627
16.BURSASPOR62048806
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR7034714-73
18.SİVAS BELEDİYE SPOR7025418-142
19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR7016214-121

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.İSKENDERUNSPOR7601104618
2.KOCAELİSPOR7430135815
3.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 7430103715
4.BUCASPOR 1928734093613
5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR7412117413
6.ANKARA DEMİRSPOR733173412
7.1461 TRABZON FK733164212
8.WEECOINS KIRKLARELİSPOR724176110
9.FETHİYESPOR731399010
10.SERİK BELEDİYESPOR724199010
11.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK72327619
12.GMG KASTAMONUSPOR72325509
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR72239728
14.SARIYER7142910-17
15.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ714256-17
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ712458-35
17.DİYARBEKİR SPOR 7115715-84
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR7115513-84
19.UŞAK SPOR7034313-103
20.PAZARSPOR7016313-101

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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