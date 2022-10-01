Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P 1.İSKENDERUNSPOR 7 6 0 1 10 4 6 18 2.KOCAELİSPOR 7 4 3 0 13 5 8 15 3.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 7 4 3 0 10 3 7 15 4.BUCASPOR 1928 7 3 4 0 9 3 6 13 5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 7 4 1 2 11 7 4 13 6.ANKARA DEMİRSPOR 7 3 3 1 7 3 4 12 7.1461 TRABZON FK 7 3 3 1 6 4 2 12 8.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 7 2 4 1 7 6 1 10 9.FETHİYESPOR 7 3 1 3 9 9 0 10 10.SERİK BELEDİYESPOR 7 2 4 1 9 9 0 10 11.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 7 2 3 2 7 6 1 9 12.GMG KASTAMONUSPOR 7 2 3 2 5 5 0 9 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 7 2 2 3 9 7 2 8 14.SARIYER 7 1 4 2 9 10 -1 7 15.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 7 1 4 2 5 6 -1 7 16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 7 1 2 4 5 8 -3 5 17.DİYARBEKİR SPOR 7 1 1 5 7 15 -8 4 18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 7 1 1 5 5 13 -8 4 19.UŞAK SPOR 7 0 3 4 3 13 -10 3 20.PAZARSPOR 7 0 1 6 3 13 -10 1

Haberler ›› Spor ›› Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Haberler

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