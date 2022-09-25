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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

Sahasında Batman Petrolspor'u 4-1 mağlup eden Çorum FK, puanını 13'e çıkardı ve Beyaz Grup'ta averajla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor, deplasmanda Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin 6. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ÇORUM FK6411114713
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR541083513
3.MENEMEN FK640298112
4.BITEXEN DÜZCESPOR531184410
5.HES İLAÇ AFYONSPOR531163310
6.ŞANLIURFASPOR624063310
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER62318629
8.BATMAN PETROLSPOR53026519
9.SOMASPOR62226518
10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR62225508
11.TARSUS İDMAN YURDU61416607
12.ESENLER EROKSPOR621367-17
13.BURSASPOR52038536
14.İNEGÖLSPOR52037526
15.ISPARTA 32613246-26
16.ANKARASPOR613258-36
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR6033713-63
18.SİVAS BELEDİYESPOR6024415-112
19.BAYBURT ÖZEL İDARE6015211-91

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.İSKENDERUNSPOR650194515
2.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR633082612
3.KOCAELİSPOR6330105512
4.SERİK BELEDİYESPOR624084410
5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR6312107310
6.BUCASPOR 1928624042210
7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK62317529
8.ANKARA DEMİRSPOR62315329
9.1461 TRABZON FK62314319
10.FETHİYESPOR63039909
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR62228538
12.GMG KASTAMONUSPOR62225508
13.SARIYER61418807
14.WEECOINS KIRKLARELİSPOR61415507
15.ADIYAMAN FK612346-25
16.KIRŞEHİR FK604226-44
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR6114510-54
18.DİYARBEKİRSPOR6114714-74
19.UŞAKSPOR6033310-73
20.PAZARSPOR6015311-81

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Batman Petrolspor Zonguldak Spor Haberler

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