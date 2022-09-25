Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P 1.İSKENDERUNSPOR 6 5 0 1 9 4 5 15 2.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 6 3 3 0 8 2 6 12 3.KOCAELİSPOR 6 3 3 0 10 5 5 12 4.SERİK BELEDİYESPOR 6 2 4 0 8 4 4 10 5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 6 3 1 2 10 7 3 10 6.BUCASPOR 1928 6 2 4 0 4 2 2 10 7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK 6 2 3 1 7 5 2 9 8.ANKARA DEMİRSPOR 6 2 3 1 5 3 2 9 9.1461 TRABZON FK 6 2 3 1 4 3 1 9 10.FETHİYESPOR 6 3 0 3 9 9 0 9 11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 6 2 2 2 8 5 3 8 12.GMG KASTAMONUSPOR 6 2 2 2 5 5 0 8 13.SARIYER 6 1 4 1 8 8 0 7 14.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 6 1 4 1 5 5 0 7 15.ADIYAMAN FK 6 1 2 3 4 6 -2 5 16.KIRŞEHİR FK 6 0 4 2 2 6 -4 4 17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 6 1 1 4 5 10 -5 4 18.DİYARBEKİRSPOR 6 1 1 4 7 14 -7 4 19.UŞAKSPOR 6 0 3 3 3 10 -7 3 20.PAZARSPOR 6 0 1 5 3 11 -8 1

Haberler ›› Spor ›› Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Haberler

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