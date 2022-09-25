Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
Sahasında Batman Petrolspor'u 4-1 mağlup eden Çorum FK, puanını 13'e çıkardı ve Beyaz Grup'ta averajla liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor, deplasmanda Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 15 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligin 6. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|6
|4
|1
|1
|11
|4
|7
|13
|2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|13
|3.MENEMEN FK
|6
|4
|0
|2
|9
|8
|1
|12
|4.BITEXEN DÜZCESPOR
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5.HES İLAÇ AFYONSPOR
|5
|3
|1
|1
|6
|3
|3
|10
|6.ŞANLIURFASPOR
|6
|2
|4
|0
|6
|3
|3
|10
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|2
|9
|8.BATMAN PETROLSPOR
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|1
|9
|9.SOMASPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|5
|1
|8
|10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|6
|2
|2
|2
|5
|5
|0
|8
|11.TARSUS İDMAN YURDU
|6
|1
|4
|1
|6
|6
|0
|7
|12.ESENLER EROKSPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|7
|-1
|7
|13.BURSASPOR
|5
|2
|0
|3
|8
|5
|3
|6
|14.İNEGÖLSPOR
|5
|2
|0
|3
|7
|5
|2
|6
|15.ISPARTA 32
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|-2
|6
|16.ANKARASPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|8
|-3
|6
|17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|6
|0
|3
|3
|7
|13
|-6
|3
|18.SİVAS BELEDİYESPOR
|6
|0
|2
|4
|4
|15
|-11
|2
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|6
|0
|1
|5
|2
|11
|-9
|1
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İSKENDERUNSPOR
|6
|5
|0
|1
|9
|4
|5
|15
|2.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|6
|12
|3.KOCAELİSPOR
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|5
|12
|4.SERİK BELEDİYESPOR
|6
|2
|4
|0
|8
|4
|4
|10
|5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|6
|3
|1
|2
|10
|7
|3
|10
|6.BUCASPOR 1928
|6
|2
|4
|0
|4
|2
|2
|10
|7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|2
|9
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|6
|2
|3
|1
|5
|3
|2
|9
|9.1461 TRABZON FK
|6
|2
|3
|1
|4
|3
|1
|9
|10.FETHİYESPOR
|6
|3
|0
|3
|9
|9
|0
|9
|11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|5
|3
|8
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|6
|2
|2
|2
|5
|5
|0
|8
|13.SARIYER
|6
|1
|4
|1
|8
|8
|0
|7
|14.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|6
|1
|4
|1
|5
|5
|0
|7
|15.ADIYAMAN FK
|6
|1
|2
|3
|4
|6
|-2
|5
|16.KIRŞEHİR FK
|6
|0
|4
|2
|2
|6
|-4
|4
|17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|6
|1
|1
|4
|5
|10
|-5
|4
|18.DİYARBEKİRSPOR
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
|19.UŞAKSPOR
|6
|0
|3
|3
|3
|10
|-7
|3
|20.PAZARSPOR
|6
|0
|1
|5
|3
|11
|-8
|1
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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