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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Menemen FK ilk sıraya yükselirken, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Menemen FK ilk sıraya yükselirken, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta haftaya 9 puanla 4. sırada giren Menemen FK, sahasında İnegölspor'u 2-1 yendi. İzmir temsilcisi, 10'ar puanla ilk 2 sırada bulunan Bitexen Düzcespor ve Çorum FK'nin mağlup olmasıyla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ise 5'te 5 yapan İskenderunspor, 15 puanla liderliğini devam ettirdi.

Geride kalan haftanın ardından Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. MENEMEN FK540186212
2. BITEXEN DÜZCESPOR531184410
3. ÇORUM FK531173410
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR431062410
5. BATMAN PETROLSPOR43015149
6. ŞANLIURFASPOR52305239
7. HES İLAÇ AFYONSPOR42114317
8. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR52124407
9. BURSASPOR42028356
10. AMED SPORTİF FAALİYETLER51316606
11. ANKARASPOR51315506
12. TARSUS İDMAN YURDU51315506
13. ISPARTA 3251314406
14. SOMASPOR512235-25
15. ESENLER EROKSPOR511335-24
16. İNEGÖLSPOR41035503
17. EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR5032510-53
18. SİVAS BELEDİYESPOR5023413-92
19. BAYBURT ÖZEL İDARE5005110-90
Kırmızı Grup'ta 5. haftanın ardından takımlar şöyle sıralandı:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. İSKENDERUNSPOR550082615
2. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR532082611
3. SERİK BELEDİYESPOR52307349
4. KOCAELİSPOR52307529
5. BUCASPOR 192852304229
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR52218448
7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR52216428
8. 1461 TRABZON FK52214318
9. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR52128627
10. SARIYER51317706
11. WEECOINS KIRKLARELİSPOR51314406
12. ANKARA DEMİRSPOR51313306
13. FETHİYESPOR520389-16
14. GMG KASTAMONUSPOR512245-15
15. BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR511358-34
16. DİYARBEKİRSPOR5113711-44
17. UŞAKSPOR503237-43
18. KIRŞEHİR FK503226-43
19. ADIYAMAN FK502316-52
20. PAZARSPOR5014310-71

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İnegölspor Menemen İzmir Spor Haberler

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