Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Kırmızı Grup'ta 5. haftanın ardından takımlar şöyle sıralandı:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. İSKENDERUNSPOR 5 5 0 0 8 2 6 15 2. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 5 3 2 0 8 2 6 11 3. SERİK BELEDİYESPOR 5 2 3 0 7 3 4 9 4. KOCAELİSPOR 5 2 3 0 7 5 2 9 5. BUCASPOR 1928 5 2 3 0 4 2 2 9 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 5 2 2 1 8 4 4 8 7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR 5 2 2 1 6 4 2 8 8. 1461 TRABZON FK 5 2 2 1 4 3 1 8 9. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 5 2 1 2 8 6 2 7 10. SARIYER 5 1 3 1 7 7 0 6 11. WEECOINS KIRKLARELİSPOR 5 1 3 1 4 4 0 6 12. ANKARA DEMİRSPOR 5 1 3 1 3 3 0 6 13. FETHİYESPOR 5 2 0 3 8 9 -1 6 14. GMG KASTAMONUSPOR 5 1 2 2 4 5 -1 5 15. BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 5 1 1 3 5 8 -3 4 16. DİYARBEKİRSPOR 5 1 1 3 7 11 -4 4 17. UŞAKSPOR 5 0 3 2 3 7 -4 3 18. KIRŞEHİR FK 5 0 3 2 2 6 -4 3 19. ADIYAMAN FK 5 0 2 3 1 6 -5 2 20. PAZARSPOR 5 0 1 4 3 10 -7 1

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