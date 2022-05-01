Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.

Pendikspor'un şampiyonluğunun, Eskişehirspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor'un düşmesinin daha önce belli olduğu Beyaz Grup'ta bu hafta da Akhisarspor'un düşmesi kesinleşti.

Sakaryaspor'un şampiyonluğunun, Kahramanmaraşspor ve Niğde Anadolu FK'nin düşmesinin daha önce kesinleştiği Kırmızı Grup'ta ise bu hafta Turgutluspor bir alt lige giden diğer takım oldu.

Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup: