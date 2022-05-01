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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA - Süha Gür - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.

Pendikspor'un şampiyonluğunun, Eskişehirspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor'un düşmesinin daha önce belli olduğu Beyaz Grup'ta bu hafta da Akhisarspor'un düşmesi kesinleşti.

Sakaryaspor'un şampiyonluğunun, Kahramanmaraşspor ve Niğde Anadolu FK'nin düşmesinin daha önce kesinleştiği Kırmızı Grup'ta ise bu hafta Turgutluspor bir alt lige giden diğer takım oldu.

Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR33244556253176
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER3316894335856
3.TARSUS İDMAN YURDU331671043321155
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR331721456411553
5.ISPARTA 32 SPOR33157113628852
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR331561256421451
7.BUCASPOR 192833148114842650
8.ANKARA DEMİRSPOR3313101044331149
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR33111393931846
10.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR33111394035546
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR331112103534145
12.ŞANLIURFASPOR331110124740743
13.UŞAKSPOR331011123146-1541
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR33911133744-738
15.PAZARSPOR33103203560-2533
16.AKHİSARSPOR3487193456-2231
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR33611163649-1329
18.ESKİŞEHİRSPOR3467213174-4322
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR37259375235284
2.1461 TRABZON FK37227863323173
3.BODRUMSPOR37219760253572
4.SİVAS BELEDİYESPOR37199965343166
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR371891049351463
6.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK37171285144763
7.AFJET AFYONSPOR371881165412462
8.ÇORUM FK371711955391662
9.ANKARASPOR3714121153401354
10.SOMASPOR37157155050052
11.İNEGÖLSPOR37148155154-350
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR371211144553-847
13.SERİK BELEDİYESPOR37126194655-942
14.DİYARBEKİRSPOR37125203343-1041
15.SARIYER371010174758-1140
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ37115214570-2538
17.ERGENE VELİMEŞESPOR37105223871-3335
18.TURGUTLUSPOR37810193062-3234
19.NİĞDE ANADOLU FK3778224380-3729
20.KAHRAMANMARAŞSPOR3747262378-5519

AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Haberler

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