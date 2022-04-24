Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
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TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.
TERMAL, YALOVA (AA) - TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.
Pendikspor'un şampiyonluğunun, Eskişehirspor'un da düşmesinin daha önce belli olduğu Beyaz Grup'ta bu hafta da Karatay Termal 1922 Konyaspor'un düşmesi kesinleşti.
Kırmızı Grup'ta lider Sakaryaspor, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Bodrumspor ile 10 puanlık fark yakaladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Sakarya temsilcisi, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.
Grupta Bodrumspor, 1461 Trabzon ve Sivas Belediyespor da play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi.
Kırmızı Grup'ta yapılan An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor maçında konuk takım 5 kırmızı kart gördü. Bundan dolayı Bayburt temsilcisi karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı.
Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. PENDİKSPOR
|32
|23
|4
|5
|53
|24
|29
|73
|2. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|32
|15
|8
|9
|41
|34
|7
|53
|3. TARSUS İDMAN YURDU
|32
|15
|7
|10
|40
|30
|10
|52
|4. ISPARTA 32
|33
|15
|7
|11
|36
|28
|8
|52
|5. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|32
|16
|2
|14
|54
|41
|13
|50
|6. BUCASPOR 1928
|32
|14
|8
|10
|48
|39
|9
|50
|7. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|32
|14
|6
|12
|53
|42
|11
|48
|8. WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|32
|11
|13
|8
|38
|29
|9
|46
|9. ANKARA DEMİRSPOR
|32
|12
|10
|10
|38
|32
|6
|46
|10. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|32
|11
|12
|9
|35
|32
|3
|45
|11. ŞANLIURFASPOR
|32
|11
|10
|11
|45
|37
|8
|43
|12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|32
|10
|13
|9
|37
|33
|4
|43
|13. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|32
|9
|11
|12
|35
|41
|-6
|38
|14. UŞAKSPOR
|32
|9
|11
|12
|29
|45
|-16
|38
|15. PAZARSPOR
|32
|10
|3
|19
|34
|57
|-23
|33
|16. AKHİSARSPOR
|33
|8
|7
|18
|33
|54
|-21
|31
|17. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|33
|6
|11
|16
|36
|49
|-13
|29
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|33
|6
|7
|20
|30
|68
|-38
|22
|19. GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
Kırmızı Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SAKARYASPOR
|36
|24
|9
|3
|74
|23
|51
|81
|2. BODRUMSPOR
|36
|21
|8
|7
|59
|24
|35
|71
|3. 1461 TRABZON
|36
|21
|7
|8
|60
|31
|29
|70
|4. SİVAS BELEDİYESPOR
|36
|19
|9
|8
|65
|32
|33
|66
|5. ÇORUM FK
|36
|17
|10
|9
|53
|37
|16
|61
|6. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|36
|17
|9
|10
|48
|35
|13
|60
|7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|36
|16
|12
|8
|48
|42
|6
|60
|8. AFJET AFYONSPOR
|36
|17
|8
|11
|61
|39
|22
|59
|9. SOMASPOR
|36
|15
|7
|14
|49
|47
|2
|52
|10. ANKARASPOR
|36
|13
|12
|11
|51
|40
|11
|51
|11. İNEGÖLSPOR
|36
|14
|8
|14
|49
|51
|-2
|50
|12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|36
|12
|11
|13
|45
|51
|-6
|47
|13. DİYARBEKİRSPOR
|36
|12
|5
|19
|33
|42
|-9
|41
|14. SARIYER
|36
|10
|10
|16
|45
|54
|-9
|40
|15. SERİK BELEDİYESPOR
|36
|11
|6
|19
|44
|54
|-10
|39
|16. ADIYAMAN FK
|36
|11
|4
|21
|43
|68
|-25
|37
|17. TURGUTLUSPOR
|36
|8
|10
|18
|29
|60
|-31
|34
|18. ERGENE VELİMEŞESPOR
|36
|9
|5
|22
|36
|71
|-35
|32
|19. NİĞDE ANADOLU
|36
|7
|7
|22
|42
|79
|-37
|28
|20. KAHRAMANMARAŞSPOR
|36
|4
|7
|25
|23
|77
|-54
|19