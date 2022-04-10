Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Pendikspor, deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 67'ye yükseltti.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor, puanını 75 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 34. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: