Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA - Hilmi Sever - Spor
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TFF 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.
KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Pendikspor, deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 67'ye yükseltti.
Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor, puanını 75 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligde 34. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|30
|21
|4
|5
|47
|23
|24
|67
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|30
|14
|8
|8
|40
|32
|8
|50
|3.TARSUS İDMAN YURDU
|31
|14
|7
|10
|38
|30
|8
|49
|4.ISPARTA 32 SPOR
|31
|14
|7
|10
|35
|27
|8
|49
|5.BUCASPOR 1928
|31
|13
|8
|10
|47
|39
|8
|47
|6.KIRKLARELİSPOR
|30
|11
|12
|7
|37
|25
|12
|45
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|13
|6
|12
|51
|41
|10
|45
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|31
|12
|9
|10
|37
|31
|6
|45
|9.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|30
|14
|2
|14
|46
|39
|7
|44
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|30
|10
|11
|9
|29
|29
|0
|41
|11.ŞANLIURFASPOR
|30
|10
|10
|10
|41
|34
|7
|40
|12.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|9
|13
|8
|33
|28
|5
|40
|13.UŞAKSPOR
|30
|9
|11
|10
|28
|38
|-10
|38
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|29
|8
|10
|11
|31
|37
|-6
|34
|15.PAZARSPOR
|29
|10
|1
|18
|31
|53
|-22
|31
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|31
|6
|11
|14
|36
|47
|-11
|29
|17.AKHİSARSPOR
|31
|8
|5
|18
|32
|53
|-21
|29
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|31
|6
|7
|18
|28
|61
|-33
|22
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|34
|22
|9
|3
|69
|22
|47
|75
|2.BODRUMSPOR
|34
|20
|7
|7
|56
|24
|32
|67
|3.1461 TRABZON FK
|34
|20
|7
|7
|59
|28
|31
|67
|4.SİVAS BELEDİYESPOR
|34
|17
|9
|8
|62
|32
|30
|60
|5.AFJET AFYONSPOR
|34
|17
|8
|9
|61
|35
|26
|59
|6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK
|34
|16
|11
|7
|46
|39
|7
|59
|7.ÇORUM FK
|34
|16
|10
|8
|49
|31
|18
|58
|8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|33
|16
|8
|9
|44
|33
|11
|56
|9.SOMASPOR
|33
|14
|7
|12
|47
|44
|3
|49
|10.İNEGÖLSPOR
|34
|14
|7
|13
|48
|49
|-1
|49
|11.ANKARASPOR
|34
|12
|11
|11
|48
|38
|10
|47
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|34
|10
|11
|13
|39
|49
|-10
|41
|13.SARIYER
|34
|10
|9
|15
|43
|50
|-7
|39
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|34
|11
|6
|17
|41
|49
|-8
|39
|15.DİYARBEKİRSPOR
|34
|11
|5
|18
|30
|40
|-10
|38
|16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|34
|11
|2
|21
|40
|65
|-25
|35
|17.TURGUTLUSPOR
|34
|8
|10
|16
|28
|53
|-25
|34
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|34
|8
|4
|22
|32
|68
|-36
|28
|19.NİĞDE ANADOLU FK
|34
|5
|7
|22
|35
|77
|-42
|22
|20.KAHRAMANMARAŞSPOR
|34
|4
|6
|24
|22
|73
|-51
|18
AA / Hilmi Sever - Spor
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