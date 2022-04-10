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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA - Hilmi Sever - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Pendikspor, deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 67'ye yükseltti.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor, puanını 75 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 34. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR30214547232467
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER3014884032850
3.TARSUS İDMAN YURDU31147103830849
4.ISPARTA 32 SPOR31147103527849
5.BUCASPOR 192831138104739847
6.KIRKLARELİSPOR301112737251245
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR311361251411045
8.ANKARA DEMİRSPOR31129103731645
9.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 30142144639744
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR30101192929041
11.ŞANLIURFASPOR301010104134740
12.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR3091383328540
13.UŞAKSPOR 30911102838-1038
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR29810113137-634
15.PAZARSPOR29101183153-2231
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR31611143647-1129
17.AKHİSARSPOR3185183253-2129
18.ESKİŞEHİRSPOR3167182861-3322
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR 34229369224775
2.BODRUMSPOR 34207756243267
3.1461 TRABZON FK34207759283167
4.SİVAS BELEDİYESPOR34179862323060
5.AFJET AFYONSPOR34178961352659
6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK34161174639759
7.ÇORUM FK341610849311858
8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR33168944331156
9.SOMASPOR33147124744349
10.İNEGÖLSPOR34147134849-149
11.ANKARASPOR3412111148381047
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR341011133949-1041
13.SARIYER34109154350-739
14.SERİK BELEDİYESPOR34116174149-839
15.DİYARBEKİRSPOR34115183040-1038
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 34112214065-2535
17.TURGUTLUSPOR34810162853-2534
18.ERGENE VELİMEŞESPOR3484223268-3628
19.NİĞDE ANADOLU FK3457223577-4222
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 3446242273-5118

AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Karacabey, Futbol, Spor, Haberler

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