Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kırmızı Grup'ta ise Ergene Velimeşespor'a 6-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 74 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.PENDİKSPOR FUTBOL29204545222364
2.ISPARTA 32 SPOR30146103426848
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER2913883731647
4.BUCASPOR 192830137104638846
5.TARSUS İDMAN YURDU30137103730746
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR301361150381245
7.ANKARA DEMİRSPOR3012993528745
8.KIRKLARELİSPOR291111736241244
9.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 29142134537844
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR30101192929041
11.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR2981383026437
12.ŞANLIURFASPOR29910103734337
13.UŞAK SPOR 29910102737-1037
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2889113036-633
15.PAZARSPOR28101173152-2131
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR31611143647-1129
17.AKHİSARSPOR3085173249-1729
18.ESKİŞEHİRSPOR3066182760-3321
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.SAKARYASPOR 33228369224774
2.1461 TRABZON FK33207658263267
3.BODRUMSPOR 33197754243064
4.SİVAS BELEDİYESPOR33169857322557
5.AFJET AFYONSPOR33168960352556
6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK33151174539656
7.ÇORUM FK331510847301755
8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR32158940301053
9.SOMASPOR32147114743449
10.İNEGÖLSPOR33147124744349
11.ANKARASPOR3312111048361247
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR331010133949-1040
13.DİYARBEKİR SPOR 33115173038-838
14.SERİK BELEDİYESPOR33106173949-1036
15.SARIYER3399153849-1136
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 33112204060-2035
17.TURGUTLUSPOR33710162753-2631
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR3384213267-3528
19.NİĞDE ANADOLU FK3357213273-4122
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 3346232272-5018

AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title