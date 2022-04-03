Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kırmızı Grup'ta ise Ergene Velimeşespor'a 6-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 74 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: