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Futbol: TFF 2. Lig'de

AA - Emrah Oktay - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de

TFF 2. Lig'de ertelenen 2 maç haricinde 30. hafta maçları tamamlanan gruplarda liderler değişmedi.

ZONGULDAK (AA) - TFF 2. Lig'de ertelenen 2 maç haricinde 30. hafta maçları tamamlanan gruplarda liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta Pazarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor, Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare-Somaspor müsabakası ertelendi.

Diğer maçların sonuçlanmasının ardından oluşan puan durumunda Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor liderliklerini devam ettirdi.

Gruplara göre puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. PENDİKSPOR26193441192260
2. ISPARTA 322713593225744
3. BUCASPOR 192828126104136542
4. AMED SPORTİF FAALİYETLER2612683127442
5. ANKARA DEMİRSPOR2711883225741
6. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR26131123935440
7. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR27116104435939
8. KIRKLARELİSPOR26911632221038
9. TARSUS İDMAN YURDU27107103128337
10. NAZİLLİ BELEDİYESPOR2791082626037
11. ŞANLIURFASPOR2681083430434
12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR2681082925434
13. UŞAKSPOR268992635-933
14. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2688102933-432
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR28610123341-828
16. PAZARSPOR2591152743-1628
17. AKHİSARSPOR2775152941-1226
18. ESKİŞEHİRSPOR2756162555-3018
19. GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. SAKARYASPOR30208260204068
2. 1461 TRABZON FK30197454223264
3. BODRUMSPOR30176747232457
4. SİLAHTAROĞLU VANSPOR3015964336754
5. SİVAS BELEDİYE SPOR30158752262653
6. AFJET AFYONSPOR30148857342350
7. ÇORUM FK30139843281548
8. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE2914693829948
9. SOMASPOR2914694538748
10. İNEGÖLSPOR30136114039145
11. ANKARASPOR301110945341143
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR3099123643-736
13. SERİK BELEDİYESPOR3096153646-1033
14. DİYARBEKİRSPOR3095162835-732
15. SARIYER3088143444-1032
16. ADIYAMAN FK3092193656-2029
17. TURGUTLUSPOR30610142550-2528
18. ERGENE VELİMEŞESPOR3083193159-2827
19. NİĞDE ANADOLU3045212971-4217
20. KAHRAMANMARAŞSPOR3045212167-4617

AA / Emrah Oktay - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Zonguldak, Bayburt, Spor, Haberler

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