Futbol: TFF 2. Lig'de
AA - Emrah Oktay - Spor
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TFF 2. Lig'de ertelenen 2 maç haricinde 30. hafta maçları tamamlanan gruplarda liderler değişmedi.
ZONGULDAK (AA) - TFF 2. Lig'de ertelenen 2 maç haricinde 30. hafta maçları tamamlanan gruplarda liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta Pazarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor, Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare-Somaspor müsabakası ertelendi.
Diğer maçların sonuçlanmasının ardından oluşan puan durumunda Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor liderliklerini devam ettirdi.
Gruplara göre puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. PENDİKSPOR
|26
|19
|3
|4
|41
|19
|22
|60
|2. ISPARTA 32
|27
|13
|5
|9
|32
|25
|7
|44
|3. BUCASPOR 1928
|28
|12
|6
|10
|41
|36
|5
|42
|4. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|12
|6
|8
|31
|27
|4
|42
|5. ANKARA DEMİRSPOR
|27
|11
|8
|8
|32
|25
|7
|41
|6. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|26
|13
|1
|12
|39
|35
|4
|40
|7. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|27
|11
|6
|10
|44
|35
|9
|39
|8. KIRKLARELİSPOR
|26
|9
|11
|6
|32
|22
|10
|38
|9. TARSUS İDMAN YURDU
|27
|10
|7
|10
|31
|28
|3
|37
|10. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|27
|9
|10
|8
|26
|26
|0
|37
|11. ŞANLIURFASPOR
|26
|8
|10
|8
|34
|30
|4
|34
|12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|8
|10
|8
|29
|25
|4
|34
|13. UŞAKSPOR
|26
|8
|9
|9
|26
|35
|-9
|33
|14. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|26
|8
|8
|10
|29
|33
|-4
|32
|15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|28
|6
|10
|12
|33
|41
|-8
|28
|16. PAZARSPOR
|25
|9
|1
|15
|27
|43
|-16
|28
|17. AKHİSARSPOR
|27
|7
|5
|15
|29
|41
|-12
|26
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|27
|5
|6
|16
|25
|55
|-30
|18
|19. GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SAKARYASPOR
|30
|20
|8
|2
|60
|20
|40
|68
|2. 1461 TRABZON FK
|30
|19
|7
|4
|54
|22
|32
|64
|3. BODRUMSPOR
|30
|17
|6
|7
|47
|23
|24
|57
|4. SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|30
|15
|9
|6
|43
|36
|7
|54
|5. SİVAS BELEDİYE SPOR
|30
|15
|8
|7
|52
|26
|26
|53
|6. AFJET AFYONSPOR
|30
|14
|8
|8
|57
|34
|23
|50
|7. ÇORUM FK
|30
|13
|9
|8
|43
|28
|15
|48
|8. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|29
|14
|6
|9
|38
|29
|9
|48
|9. SOMASPOR
|29
|14
|6
|9
|45
|38
|7
|48
|10. İNEGÖLSPOR
|30
|13
|6
|11
|40
|39
|1
|45
|11. ANKARASPOR
|30
|11
|10
|9
|45
|34
|11
|43
|12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|30
|9
|9
|12
|36
|43
|-7
|36
|13. SERİK BELEDİYESPOR
|30
|9
|6
|15
|36
|46
|-10
|33
|14. DİYARBEKİRSPOR
|30
|9
|5
|16
|28
|35
|-7
|32
|15. SARIYER
|30
|8
|8
|14
|34
|44
|-10
|32
|16. ADIYAMAN FK
|30
|9
|2
|19
|36
|56
|-20
|29
|17. TURGUTLUSPOR
|30
|6
|10
|14
|25
|50
|-25
|28
|18. ERGENE VELİMEŞESPOR
|30
|8
|3
|19
|31
|59
|-28
|27
|19. NİĞDE ANADOLU
|30
|4
|5
|21
|29
|71
|-42
|17
|20. KAHRAMANMARAŞSPOR
|30
|4
|5
|21
|21
|67
|-46
|17
AA / Emrah Oktay - Spor
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