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Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

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Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

Haftanın son müsabakasında Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti

Konuk ettiği Eşin Group Nazilli Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Batman Petrolspor, puanını 6'ya çıkardı ve haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup'ta 2. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.BATMAN PETROLSPOR22004046
2.BITEXEN DÜZCESPOR21104224
3.ŞANLIURFASPOR21103124
4.ÇORUM FK21102024
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER21103214
6.AFJET AFYONSPOR21102114
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR21102114
8.İNEGÖLSPOR11003033
9.ANKARASPOR21014403
10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR21013303
11.ESENLER EROKSPOR21011103
12.MENEMEN FK210123-13
13.TARSUS İDMAN YURDU20202202
14.ISPARTA 32201112-11
15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR201114-31
16.BURSASPOR100101-10
17.SİVAS BELEDİYESPOR200225-30
18.SOMASPOR200203-30
19.BAYBURT ÖZEL İDARE200204-40

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Bursaspor Nazilli Spor Haberler

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