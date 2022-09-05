Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

Haftanın son müsabakasında Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti

Konuk ettiği Eşin Group Nazilli Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Batman Petrolspor, puanını 6'ya çıkardı ve haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup'ta 2. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1.BATMAN PETROLSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 2.BITEXEN DÜZCESPOR 2 1 1 0 4 2 2 4 3.ŞANLIURFASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4 4.ÇORUM FK 2 1 1 0 2 0 2 4 5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 1 1 0 3 2 1 4 6.AFJET AFYONSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 8.İNEGÖLSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 9.ANKARASPOR 2 1 0 1 4 4 0 3 10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 11.ESENLER EROKSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3 12.MENEMEN FK 2 1 0 1 2 3 -1 3 13.TARSUS İDMAN YURDU 2 0 2 0 2 2 0 2 14.ISPARTA 32 2 0 1 1 1 2 -1 1 15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1 16.BURSASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 17.SİVAS BELEDİYESPOR 2 0 0 2 2 5 -3 0 18.SOMASPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0 19.BAYBURT ÖZEL İDARE 2 0 0 2 0 4 -4 0

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