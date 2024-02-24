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TFF 2. Lig'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları

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TFF 2. Lig'in 27. haftası, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı Grup'ta ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, İskenderunspor'a 1-2 mağlup oldu.

TFF 2. Lig'in 27. haftası, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bucaspor 1928- Ankara Demirspor : 1-0

Kırmızı Grup:

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İskenderunspor: 1-2

Kaynak: AA / Spor

Ankara Demirspor Bucaspor Marmara Spor Haberler

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