TFF 2. Lig'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları
TFF 2. Lig'in 27. haftası, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı Grup'ta ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, İskenderunspor'a 1-2 mağlup oldu.
TFF 2. Lig'in 27. haftası, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bucaspor 1928- Ankara Demirspor : 1-0
Kırmızı Grup:
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İskenderunspor: 1-2