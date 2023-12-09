Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'in 17. haftası, bugün oynanan tek maçla başladı.
TFF 2. Lig'in 17. haftası, bugün oynanan tek maçla başladı.
Beyaz Grup'ta yapılan maçta Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig'in 17. haftası, bugün oynanan tek maçla başladı.
TFF 2. Lig'in 17. haftası, bugün oynanan tek maçla başladı.
Beyaz Grup'ta yapılan maçta Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.
Bahçeli'den, "Bize belediye vermezlerse seçim çalışmalarına katılmam" diyen MHP'li vekil Sancaklı'ya ayar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: ABD tek başına ateşkesi reddetti, böyle adalet olmaz
İsrailli savaş muhabirinden itiraf gibi haber: Askerlerimiz Hamas'ın tünelleri karşısında şaşkına döndü
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede BAE'li Nahyanlar var
Kastamonu'da ayılar mezarlara dadandı! Vatandaşlar jiletli telle cenazelerini koruyor
Mersin'de dehşet! Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi