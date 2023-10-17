Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 9. hafta maçları yarın oynanacak.

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 9. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Vefa Group Vanspor (Zafer)

14.30 1461 Trabzon-Karacabey Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Adıyaman FK-Ankara Demirspor (Kahta İlçe)

14.30 Tuna Tarım Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Ankaraspor (Karaelmas K.Köksal)

15.00 Serik Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kırşehir Futbol-Altınordu (Kırşehir Ahi)

15.30 Bucaspor 1928-Bursaspor (Yeni Buca)

19.00 Esenler Erokspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Menemen FK (Iğdır Şehir)

15.00 GMG Kastamonuspor-Denizlispor (Gazi)

15.00 Karaman FK-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Karaman)

15.00 Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Uşakspor (Bolluca)

15.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)

19.00 Isparta 32-Belediye Derincespor (Isparta Atatürk)