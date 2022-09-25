Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 2. Lig

Spor Haberleri

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Bayburt Özel İdare-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Sivas Belediyespor-HES İlaç Afyonspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 2-1

Çorum FK-Batman Petrolspor: 4-1

Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor : 1-1

Kırmızı Grup:

Pazarspor-GMG Kastamonuspor: 0-1

1461 Trabzon FK-Teco Karacabey Belediyespor: 0-0

Adıyaman FK-Diyarbekirspor: 3-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-İskenderunspor: 2-1

Sarıyer-Serik Belediyespor: 1-1

Weecoins Kırklarelispor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

Bucaspor 1928-Kırşehir FK: 0-0

Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kırklarelispor Şanlıurfaspor Fethiyespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title