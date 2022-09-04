Futbol: TFF 2. Lig
Spor Haberleri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 7 müsabaka oynandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 7 müsabaka oynandı.
Beyaz Grup'ta haftanın son maçı, yarın Afjet Afyonspor ile Bursaspor arasında oynanacak.
İki grupta bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Bayburt Özel İdare-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor: 1-3
Esenler Erokspor-Isparta 32: 1-0
Tarsus İdman Yurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Batman Petrolspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 3-0
Çorum FK-Somaspor: 2-0
Kırmızı Grup
Pazarspor-İskenderunspor: 1-3
Kırşehir Belediyespor-Kocaelispor: 0-1
Serik Belediyespor- Ankara Demirspor : 1-1
Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3
Weecoins Kırklarelispor-Adıyaman FK: 0-0
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Diyarbekirspor: 4-2
Fethiyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Bucaspor 1928-Etimesgut Belediyespor: 2-1