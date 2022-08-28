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Futbol: TFF 2. Lig

Spor Haberleri

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Bitexen Düzcespor-Ankaraspor: 3-1

İnegölspor-Bayburt Özel İdare Spor: 3-0

Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-1

Somaspor- Batman Petrolspor : 0-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-1

Şanlıurfaspor-Çorum FK: 0-0

Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1

Menemen FK-Esenler Erokspor: 1-0

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırmızı Grup

Adıyaman FK- 1461 Trabzon : 0-1

Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor: 1-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 4-2

GMK Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-2

Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Sarıyer: 1-1

İskenderunspor-Balıkesirspor: 1-0

Diyarbekirspor-Uşakspor: 1-0

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Şanlıurfaspor 1461 Trabzon Spor Haberler

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