Futbol: TFF 2. Lig
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TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu, Kırmızı Grup'ta bugün oynanan iki maçla başladı.
TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu, Kırmızı Grup'ta bugün oynanan iki maçla başladı.
Sezonun ilk maçında Ankara Demirspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Günün ikinci karşılaşmasında da Teco Karacabey Belediyespor ile Bucaspor 1928 sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
TFF 2. Lig'de ilk hafta, yarın iki grupta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor