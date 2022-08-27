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Futbol: TFF 2. Lig

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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu, Kırmızı Grup'ta bugün oynanan iki maçla başladı.

TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu, Kırmızı Grup'ta bugün oynanan iki maçla başladı.

Sezonun ilk maçında Ankara Demirspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Günün ikinci karşılaşmasında da Teco Karacabey Belediyespor ile Bucaspor 1928 sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig'de ilk hafta, yarın iki grupta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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