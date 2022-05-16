Futbol: TFF 2. Lig - Haberler

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Futbol: TFF 2. Lig

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig

Futbolda TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde 4 rövanş maçı oynandı.

BAYBURT (AA) - Futbolda TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde 4 rövanş maçı oynandı.

Çeyrek final ilk maçında 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalan An Zentrum Bayburt İl Özel İdare, deplasmandaki rövanşı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

İlk müsabakası 0-0 sona eren diğer bir eşleşmede Bodrumspor, evinde Sivas Belediyespor'u 1-0'la geçerek yarı finale çıktı.

Isparta 32 Spor'u deplasmandaki ilk maçta 2-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor, rövanşı da 2-1 kazanarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Tarsus İdman Yurdu ile Amed Sportif Faaliyetler arasında 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri aynı sonuçla tamamlandı. Mücadeleyi Tarsus İdman Yurdu, penaltılarla 7-6 kazanarak tur atladı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Play Off, Bayburt, Spor, Haberler

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