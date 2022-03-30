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Futbol: TFF 2. Lig

AA - Emre Doğan - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor 1928: 1-1

Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Şanlıurfaspor- Tarsus İdmanyurdu : 1-2

Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32: 0-0

Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-0

Ankara Demirspor-Pendikspor: 0-0

Nazilli Belediyespor-Uşakspor: 0-1

Kırmızı Grup:

Sivas Belediyespor-İnegölspor: 4-3

Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu FK: 0-0

Serik Belediyespor-Adıyaman FK: 2-0

Turgutluspor-Afjet Afyonspor: 1-0

Sakaryaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Bodrumspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-0

Çorum FK-Somaspor: 1-0

Sarıyer-Ankaraspor: 0-2

An Zentrum Bayburt Özel İdare-1461 Trabzon: 1-0

Bu arada, Beyaz Grup 23. hafta erteleme maçında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor ile Kırşehir Belediyespor 0-0 berabere kaldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Tarsus İdmanyurdu, Ankara Demirspor, Spor, Haberler

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