Futbol: TFF 2. Lig
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TFF 2. Lig'de 32. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
TFF 2. Lig'de 32. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta haftanın programı şöyle:
Beyaz Grup:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor 1928 (Diyarbakır)
14.00 Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)
14.00 Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Şanlıurfaspor- Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)
14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)
14.00 Ankara Demirspor-Pendikspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Nazilli Belediyespor-Uşakspor (Nazilli İlçe)
Kırmızı Grup:
13.00 Sivas Belediyespor-İnegölspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.00 Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu (7 Ocak)
14.00 Serik Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Serik İsmail Oğan)
14.00 Turgutluspor-Afjet Afyonspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.00 Bodrumspor-Silahtaroğlu Vanspor (Bodrum İlçe)
14.00 Çorum FK-Somaspor (Çorum Şehir)
14.00 Sarıyer-Ankaraspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-1461 Trabzon (Bayburt Genç Osman)