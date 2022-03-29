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Futbol: TFF 2. Lig

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 32. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

TFF 2. Lig'de 32. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor 1928 (Diyarbakır)

14.00 Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)

14.00 Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor- Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Isparta 32 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

14.00 Ankara Demirspor-Pendikspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Nazilli Belediyespor-Uşakspor (Nazilli İlçe)

Kırmızı Grup:

13.00 Sivas Belediyespor-İnegölspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu (7 Ocak)

14.00 Serik Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Serik İsmail Oğan)

14.00 Turgutluspor-Afjet Afyonspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Bodrumspor-Silahtaroğlu Vanspor (Bodrum İlçe)

14.00 Çorum FK-Somaspor (Çorum Şehir)

14.00 Sarıyer-Ankaraspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-1461 Trabzon (Bayburt Genç Osman)

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Futbol, Spor, Haberler

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