Futbol Takımlarının Avrupa Maçları ve Diğer Spor Haberleri

Konyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor ve Trabzonspor'un son durumları ve maç hazırlıkları. Ayrıca A Milli Erkek Basketbol Takımı, Filenin Sultanları, Okçuluk ve Güreş haberleri.

Konyaspor

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında deplasmanda Slovenya takımı Maribor'u 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Play-off turuna yükselen Beşiktaş'ın rakibi, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, transfer görüşmelerini ilerletmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

12.00 Siyah-beyazlı takımda Pendikspor maçının çalışmaları başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hırvatistan'ın Osijek ekibine deplasmanda 3-2 yenilen Adana Demirspor, play-off turuna yükseldi. Adana ekibinin play-off turundaki rakibi Genk oldu.

TRABZONSPOR

13.30 Bordo-mavili ekip, yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bordo-mavili kafile, Galatasaray maçı için İstanbul'a gidecek.

BİRİNCİ LİG

21.00 Çorum FK - Giresunspor

BASKETBOL

Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası

20.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç ile karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL

18.00 Filenin Sultanları, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. (Düsseldorf)

OKÇULUK

Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 4'üncü ayağında milli sporcular, 2'nci tur maçlarına çıkacak. Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun; klasik yay kadınlarda ise Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır ve Fatma Maraşlı mücadele edecek. Ayrıca bu kategorilerde 3'üncü tur, çeyrek final ve yarı final müsabakaları da gerçekleştirilecek.

GÜREŞ

18.00 U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kg'da mücadele eden Bükrenaz Sert, final maçında ABD'li Amit Elor ile karşılaşacak.