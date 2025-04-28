Futbol: Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. İzmir temsilcisi, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 5-1

Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: 1-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 4-3

TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: 3-1

Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0

ikas Eyüpspor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-RAMS Başakşehir: 4-1

Galatasaray, son 5 haftaya 5 puan avantajıyla girdi

Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Galatasaray'ın 5 puan farkla girdiği haftada Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetiyle fark 2'ye indi. Sezonun flaş takımlarından Eyüpspor'a konuk olan "Cimbom" 5-1 kazanarak yeniden farkı 5 puana yükseltti.

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında geri döndü

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen 3-1 galip geldi.

Haftaya sarı-kırmızılı ekibin 5 puan arkasında giren sarı-lacivertliler, 14. dakikada gol yediği mücadeleyi uzun süre geride götürdü. Fenerbahçe, 68, 69 ve 72. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Osimhen gol krallığında zirvede

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de 26 müsabakada forma giyen Osimhen, 22 kez fileleri havalandırdı.

Osimhen'i 20 golle RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY31255178304880
2.FENERBAHÇE31236280314975
3.REEDER SAMSUNSPOR32166104738954
4.BEŞİKTAŞ311410748321652
5.İKAS EYÜPSPOR321481049381150
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK31146115043748
7.TRABZONSPOR311291052391345
8.GÖZTEPE3111101051391243
9.TÜMOSAN KONYASPOR32127134144-343
10.KASIMPAŞA31101295355-242
11.GAZİANTEP FK31126134143-242
12.BELLONA KAYSERİSPOR311010113949-1040
13.ONVO ANTALYASPOR31117133455-2140
14.ÇAYKUR RİZESPOR31114163650-1437
15.NET GLOBAL SİVASSPOR3297164353-1034
16.CORENDON ALANYASPOR3197153647-1134
17.SİPAY BODRUM FK3297162437-1334
18.ATAKAŞ HATAYSPOR3147203362-2919
19.ADANA DEMİRSPOR3124252777-50-2
Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, 2 Mayıs Cuma günü yapılacak Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak.

Haftanın kritik müsabakasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ligde 34. haftanın programı şöyle:

2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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