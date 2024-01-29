Futbol: Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta dört maçla tamamlandı. Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Haftanın diğer maçları ise berabere sonuçlandı. Puan durumunda Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Galatasaray ikinci sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.
Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0
EMS Yapı Sivasspor- Beşiktaş : 1-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|23
|19
|3
|1
|61
|18
|43
|60
|2.GALATASARAY
|23
|19
|3
|1
|48
|14
|34
|60
|3.TRABZONSPOR
|23
|11
|4
|8
|38
|31
|7
|37
|4.BEŞİKTAŞ
|23
|11
|3
|9
|33
|31
|2
|36
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|10
|5
|8
|27
|33
|-6
|35
|6.BITEXEN ANTALYASPOR
|23
|8
|10
|5
|29
|23
|6
|34
|7.KASIMPAŞA
|23
|9
|5
|9
|41
|45
|-4
|32
|8.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|23
|7
|10
|6
|34
|27
|7
|31
|9.RAMS BAŞAKŞEHİR
|23
|8
|6
|9
|29
|28
|1
|30
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|23
|7
|8
|8
|28
|35
|-7
|29
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|6
|10
|7
|30
|28
|2
|28
|12.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|23
|8
|6
|9
|28
|33
|-5
|27
|13.CORENDON ALANYASPOR
|23
|6
|9
|8
|25
|32
|-7
|27
|14.YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|7
|5
|11
|27
|33
|-6
|26
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|5
|10
|8
|28
|31
|-3
|25
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|6
|6
|11
|27
|26
|1
|24
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|23
|6
|5
|12
|26
|35
|-9
|23
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|23
|5
|8
|10
|29
|46
|-17
|23
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|23
|37
|-14
|21
|20.İSTANBULSPOR
|23
|3
|5
|15
|17
|42
|-25
|11
24. hafta programı
2 Şubat Cuma:
17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)
17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)
20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)