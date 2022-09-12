Futbol: Süper Lig Spor Haberleri Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBeşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Georges-Kevin N'Koudou, Wout WeghorstMedipol Başakşehir: Volkan Babacan,... Stat: Vodafone Park Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Georges-Kevin N'Koudou, Wout Weghorst Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Traore, Keny, Chouiar Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. 11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı. 12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı. 18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı. 40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Necip Uysal Başakşehir Salih Uçan Spor Haberler

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