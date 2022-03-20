Futbol: Süper Amatör
AA - Zekeriye Şimşek - Spor
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Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Yavuzelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Yavuzelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertlenen müsabaka, bu hafta İslahiye Atatürk Stadında yapıldı.
Karşılaşmada İslahiye Belediye Gençlikspor, Yavuzelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maç öncesi İslahiye Belediye Gençlikspor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tribünlerdeki seyircilere çeşitli okuma kitabı hediye edildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Spor