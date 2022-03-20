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Futbol: Süper Amatör

AA - Zekeriye Şimşek - Spor
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Futbol: Süper Amatör

Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Yavuzelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Yavuzelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertlenen müsabaka, bu hafta İslahiye Atatürk Stadında yapıldı.

Karşılaşmada İslahiye Belediye Gençlikspor, Yavuzelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç öncesi İslahiye Belediye Gençlikspor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tribünlerdeki seyircilere çeşitli okuma kitabı hediye edildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Spor

kar, Spor, Haberler

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