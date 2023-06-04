Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı.
Ankaragücü deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı derbi maçta rakibini 3-0'lık skorla geçerek puanını 85'e yükseltti.
Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 77 yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapattı. İki takım arasındaki ikili averajda üstün durumda bulunan siyah-beyazlılar, ligin son maçında Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu 2. sırada tamamlayacak.
Şampiyon Galatasaray rakibine puan vermedi
Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Rakibi karşısında ligin ilk yarısında da 3-0'lık skorla galip gelen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 4 derbi maçın 3'ünü galibiyetle tamamladı.
Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı
Ligde 2. sıra için mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0'lık üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlılar, maçtan da 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından puansız ayrılmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan Şenol Güneş'in ekibi, hafta içinde Arabam.com Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda ligi 2. olarak tamamlayacak.
Trabzonspor'dan 3 maçlık galibiyet serisi
Fatih Karagümrük ve Giresunspor karşısında 4'er gollü galibiyetlere imza atan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor mücadelesinde de farklı kazandı. Bordo-mavili ekip, ilk yarısını 4-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 57'ye yükseltti.
Sonuçlar
Galatasaray- Fenerbahçe : 3-0
Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 5-1
HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 0-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-5
Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-3
Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-1
Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbulspor haftayı maç yapmadan tamamladı. İki takım da 3-0 hükmen galip sayıldı. Demir Grup Sivasspor da haftayı bay geçen ekip oldu.
Puan durumu
Ligde sona eren 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|35
|27
|4
|4
|80
|27
|53
|85
|2.FENERBAHÇE
|35
|24
|5
|6
|84
|42
|42
|77
|3.BEŞİKTAŞ
|35
|23
|8
|4
|75
|33
|42
|77
|4.ADANA DEMİRSPOR
|35
|19
|9
|7
|74
|44
|30
|66
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|35
|17
|8
|10
|51
|36
|15
|59
|6.TRABZONSPOR
|35
|17
|6
|12
|63
|51
|12
|57
|7.ARABAM.COM KONYASPOR
|35
|12
|14
|9
|46
|38
|8
|50
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|12
|12
|11
|72
|63
|9
|48
|9.YUKATEL KAYSERİSPOR
|35
|15
|4
|16
|54
|60
|-6
|46
|10.KASIMPAŞA
|35
|12
|7
|16
|45
|58
|-13
|43
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|12
|6
|17
|42
|51
|-9
|42
|12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|35
|11
|8
|16
|46
|53
|-7
|41
|13.CORENDON ALANYASPOR
|36
|11
|8
|17
|54
|70
|-16
|41
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|35
|11
|7
|17
|45
|53
|-8
|40
|15.İSTANBULSPOR
|35
|11
|5
|19
|43
|63
|-20
|38
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|35
|9
|10
|16
|40
|60
|-20
|37
|17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|35
|7
|9
|19
|47
|60
|-13
|30
|18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|35
|6
|7
|22
|31
|69
|-38
|25
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|35
|6
|5
|24
|19
|80
|-61
|23
Fikstürde 38. hafta
6 Haziran Salı:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Nef)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Fatih Terim)
7 Haziran Çarşamba:
20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken Galatasaray, 38. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Corendon Alanyaspor da haftayı bay geçen ekip olacak.