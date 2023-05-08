Üye Girişi
Haberi Paylaş
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Lider Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek puanını 73 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Trabzonspor ise konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş ise puanını 68'e yükseltti ve haftayı averajla üçüncü basamakta tamamladı.

Küme düşme hattındaki takımlardan HangiKredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı. Giresunspor ise Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 28 yaptı.

Ligin 33. haftasında oynanan 7 maçın 4'ünü ev sahibi takımlar, 1'ini ise konuk ekip kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda toplam 24 gol atıldı.

Sonuçlar

Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-3

Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-2

HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: 1-1

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-0

NOT: Kasımpaşa, haftayı bay geçti. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.

Puan durumu

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY31234469264373
2.FENERBAHÇE31215576383868
3.BEŞİKTAŞ32208463303368
4.ADANA DEMİRSPOR31179566353160
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR311561044331151
6.YUKATEL KAYSERİSPOR32154135453149
7.TRABZONSPOR31146114944548
8.ARABAM.COM KONYASPOR32111384236646
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK311111966551144
10.CORENDON ALANYASPOR32108144859-1138
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR32107154349-637
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR31106154250-836
13.MKE ANKARAGÜCÜ31105163745-835
14.İSTANBULSPOR31105164058-1835
15.KASIMPAŞA3197153751-1434
16.BITEXEN GİRESUNSPOR31610153156-2528
17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR3168174256-1426
18.GAZİANTEP FK3167183157-2625
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3165201968-4923

34. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

NOT: Kayserispor, 34. haftayı bay geçecek. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title