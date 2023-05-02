Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.
Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Sonuçlar
Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0
Beşiktaş-Galatasaray: 3-1
İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|30
|22
|4
|4
|68
|26
|42
|70
|2.FENERBAHÇE
|30
|21
|4
|5
|75
|37
|38
|67
|3.BEŞİKTAŞ
|31
|19
|8
|4
|60
|29
|31
|65
|4.ADANA DEMİRSPOR
|30
|16
|9
|5
|62
|33
|29
|57
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|29
|14
|6
|9
|41
|32
|9
|48
|6.ARABAM.COM KONYASPOR
|31
|11
|12
|8
|40
|34
|6
|45
|7.TRABZONSPOR
|30
|13
|6
|11
|47
|44
|3
|45
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|30
|14
|3
|13
|49
|51
|-2
|45
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|10
|11
|9
|63
|55
|8
|41
|10.CORENDON ALANYASPOR
|31
|10
|8
|13
|46
|55
|-9
|38
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|10
|7
|14
|42
|45
|-3
|37
|12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|30
|10
|6
|14
|41
|47
|-6
|36
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|10
|5
|15
|37
|43
|-6
|35
|14.KASIMPAŞA
|31
|9
|7
|15
|37
|51
|-14
|34
|15.İSTANBULSPOR
|30
|9
|5
|16
|37
|58
|-21
|32
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|30
|6
|9
|15
|30
|55
|-25
|27
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|29
|6
|7
|16
|31
|51
|-20
|25
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|30
|5
|8
|17
|38
|55
|-17
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|6
|5
|18
|19
|62
|-43
|23
33. haftanın programı
Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)