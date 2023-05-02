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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0

Beşiktaş-Galatasaray: 3-1

İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY30224468264270
2.FENERBAHÇE30214575373867
3.BEŞİKTAŞ31198460293165
4.ADANA DEMİRSPOR30169562332957
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2914694132948
6.ARABAM.COM KONYASPOR31111284034645
7.TRABZONSPOR30136114744345
8.YUKATEL KAYSERİSPOR30143134951-245
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK30101196355841
10.CORENDON ALANYASPOR31108134655-938
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR31107144245-337
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR30106144147-636
13.MKE ANKARAGÜCÜ30105153743-635
14.KASIMPAŞA3197153751-1434
15.İSTANBULSPOR3095163758-2132
16.BITEXEN GİRESUNSPOR3069153055-2527
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2967163151-2025
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR3058173855-1723
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2965181962-4323
Bu arada Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor ile evinde oynaması gereken Medipol Başakşehir, 32. haftayı hükmen 3-0 kazanarak geçecek.

33. haftanın programı

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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