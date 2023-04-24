Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.

Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Lider Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.

Sonuçlar

HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3

Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3

Puan durumu

Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: