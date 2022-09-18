Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Saat 17.00 seansında Trabzonspor-Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçları oynandı. Saat 20.00 seansında ise MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşılaştı.

Trabzonspor, ilk 10 dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazandı. Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi ise golsüz eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, namağlup ve gol yemeden yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe, taraftarı önünde Alanyaspor'u 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, puanını 13'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.

MKE Ankaragücü ise Sivas temsilcisini 2-1'lik skorla geçti. Başkent ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederken, kırmızı-beyazlılar bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

İlkleri yaşayan Konyaspor, liderliği kaptırdı

Ligin 7. haftasına lider giren Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a yenildi.

Bu sezon ilk yenilgisini deplasmanda sarı-kırmızılı ekip karşısında yaşayan yeşil-beyazlılar, ilk kez de kalesinde gol gördü.

Konya temsilcisi, Galatasaray mağlubiyetinin ardından liderlik koltuğunu kaybetti.

Adana Demirspor liderlik koltuğunda

Adana Demirspor, haftayı averajla lider tamamladı.

Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor'u yenen Adana Demirspor, puanlarını 16'ya çıkardı.

İki takımdan averajı daha iyi olan Adana temsilcisi ilk sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ikinci sıraya yerleşti.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir ise 14 puanla üçüncü sırada yer buldu.

Sonuçlar

Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 0-4

HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3

İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 5-0

Puan durumu

Süper Lig'de sona eren 7. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: