Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Arabam.com Konyaspor, puanını 14'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların 4'nü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç mücadele beraberlikle sonuçlanırken, toplam 22 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: 1-1

Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 3-2

Puan durumu

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

O G B M A Y AV P 1.ARABAM.COM KONYASPOR 6 4 2 0 7 0 7 14 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 5 4 1 0 9 0 9 13 3.BEŞİKTAŞ 6 4 1 1 14 8 6 13 4.ADANA DEMİRSPOR 6 4 1 1 13 9 4 13 5.GALATASARAY 6 4 1 1 7 4 3 13 6.GAZİANTEP FK 6 3 2 1 11 7 4 11 7.FENERBAHÇE 5 3 1 1 15 6 9 10 8.TRABZONSPOR 6 3 1 2 8 8 0 10 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 6 3 0 3 5 5 0 9 10.CORENDON ALANYASPOR 6 2 2 2 10 10 0 8 11.BITEXEN GİRESUNSPOR 6 2 1 3 5 8 -3 7 12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 2 0 4 8 11 -3 6 13.KASIMPAŞA 6 2 0 4 5 14 -9 6 14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 5 1 2 2 8 10 -2 5 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 0 4 2 4 9 -5 4 16.İSTANBULSPOR 5 1 1 3 2 8 -6 4 17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 6 0 2 4 4 8 -4 2 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 0 1 4 2 6 -4 1 19.MKE ANKARAGÜCÜ 5 0 1 4 4 10 -6 1

7. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor- Gaziantep Fk (Medical Park)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

Haberler ›› Spor ›› Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.