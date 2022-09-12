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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Arabam.com Konyaspor, puanını 14'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların 4'nü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç mücadele beraberlikle sonuçlanırken, toplam 22 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: 1-1

Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 3-2

Puan durumu

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

OGBMAYAVP
1.ARABAM.COM KONYASPOR642070714
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR541090913
3.BEŞİKTAŞ6411148613
4.ADANA DEMİRSPOR6411139413
5.GALATASARAY641174313
6.GAZİANTEP FK6321117411
7.FENERBAHÇE5311156910
8.TRABZONSPOR631288010
9.YUKATEL KAYSERİSPOR63035509
10.CORENDON ALANYASPOR6222101008
11.BITEXEN GİRESUNSPOR621358-37
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR6204811-36
13.KASIMPAŞA6204514-96
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK5122810-25
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR604249-54
16.İSTANBULSPOR511328-64
17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR602448-42
18.ATAKAŞ HATAYSPOR501426-41
19.MKE ANKARAGÜCÜ5014410-61

7. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor- Gaziantep Fk (Medical Park)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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