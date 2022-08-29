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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1

Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

GBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ 4310115610
2.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ431094510
3.ADANA DEMİRSPOR43019639
4.ARABAM.COM KONYASPOR42205058
5.FENERBAHÇE 421113677
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32106067
7.GALATASARAY 42112117
8.TRABZONSPOR42115507
9.YUKATEL KAYSERİSPOR42024316
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR42028806
11.BITEXEN GİRESUNSPOR420246-26
12.CORENDON ALANYASPOR41218715
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK310279-23
14.İSTANBULSPOR410317-63
15.KASIMPAŞA4103111-103
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR402238-52
17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR401336-31
18.MKE ANKARAGÜCÜ301215-41
19.ATAKAŞ HATAYSPOR300314-30

5. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma:

21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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