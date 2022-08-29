Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1

Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 11 5 6 10 2.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 3 1 0 9 4 5 10 3.ADANA DEMİRSPOR 4 3 0 1 9 6 3 9 4.ARABAM.COM KONYASPOR 4 2 2 0 5 0 5 8 5.FENERBAHÇE 4 2 1 1 13 6 7 7 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 2 1 0 6 0 6 7 7.GALATASARAY 4 2 1 1 2 1 1 7 8.TRABZONSPOR 4 2 1 1 5 5 0 7 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 4 2 0 2 4 3 1 6 10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 4 2 0 2 8 8 0 6 11.BITEXEN GİRESUNSPOR 4 2 0 2 4 6 -2 6 12.CORENDON ALANYASPOR 4 1 2 1 8 7 1 5 13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 0 2 7 9 -2 3 14.İSTANBULSPOR 4 1 0 3 1 7 -6 3 15.KASIMPAŞA 4 1 0 3 1 11 -10 3 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 0 2 2 3 8 -5 2 17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 4 0 1 3 3 6 -3 1 18.MKE ANKARAGÜCÜ 3 0 1 2 1 5 -4 1 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 0 0 3 1 4 -3 0

5. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma:

21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

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