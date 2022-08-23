Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1

Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 0-4

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: